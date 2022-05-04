Греція розпочинає будівництво терміналу ЗПГ

Греція розпочинає реалізацію проєкту з будівництва плавучого терміналу ЗПГ, який буде розташований на півночі країни в Александруполісі. Проєкт відкриє нові джерела та маршрути постачання природного газу та підвищить надійність постачань до Греції, Болгарії та інших країн регіону.

Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд куб. м на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор проєкту Gastrade SA повідомляв на початку року, що газ може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.

Співвласники компанії Gastrade SA — Ельміна Копелоузу, GasLog (володіє та керує судами для перевезення ЗПГ), болгарський Bulgartransgaz, грецькі DEPA та DESFA.

У країні вже працює один термінал ЗПГ — Revithoussa LNG компанії DESFA, за 45 км від Афін. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд куб. м газу.

Джерело: elektrovesti