Китайские частные НПЗ «тайно» закупают российскую нефть с большими скидками, — FT

Обновлено: Май 04, 2022.

Китайские частные НПЗ «тайно» закупают российскую нефть с большими скидками, — FT

В Китае частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали закупать российскую нефть с большими скидками на фоне приостановки западными странами покупок сырья у РФ, и подготовки к введению эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой британскую газету Financial Times.

По словам представителя независимого НПЗ в Шаньдуне, с момента начала войны РФ против Украины он не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы «не привлекать внимания и не попасть под санкции США».

Чиновник добавил, что завод взял на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин, и в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку.

Судовые брокеры и операторы рассказывают, что по крайней мере 6 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, заключили сделки по консолидации грузов российской нефти марки Urals в Европе для отправки в Азию, в основном в Китай и Индию. Отмечается, что некоторые уральские бочки могут быть казахского происхождения.

В число компаний, которые перегружают российскую нефть с борта на корабль в Европе, входят греческие Nissos Rhenia и Julius Caesar, Searacer, Elandra Denali и Elandra Everest, управляемые Vitol, Baltic Sunrise, зафрахтованные Trafigura, и индонезийская Pertamina Prime.

Судовые брокеры говорят, что другие сделки могли быть заключены в частном порядке.

По данным аналитической компании Kpler, закупки КНР российской нефти и нефтепродуктов в этом месяце примерно на 86 тысяч баррелей в день больше, чем в среднем в прошлом году.

По мнению аналитиков, такое незначительное увеличение китайских закупок может свидетельствовать о том, что найти альтернативных покупателей для российской нефти и нефтепродуктов может оказаться сложнее, чем предполагала Москва.

«Естественно предположить, что Китай будет покупать больше российской нефти, но Китай находится под гораздо более пристальным вниманием, чем Индия», — отмечает старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се.

Официальный представитель Шаньдунского нефтеперерабатывающего завода заявил, что он «действует осторожно» при покупке российских поставок, поскольку потенциальное введение вторичных санкций США в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с РФ, может привести к закрытию его сингапурского торгового подразделения.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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