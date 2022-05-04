Олександр Корнієнко: Буквально за кілька днів у нас уже не буде дефіциту палива

«Ми багато працюємо з Урядом та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива», — зауважив Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час брифінгу в Медіацентрі «Україна — Укрінформ».

Він також додав, що будуть інші ціни, але можливість придбати паливо для автотранспорту буде.

Зокрема, Перший віцеспікер Парламенту зауважив, що на початку запровадження воєнного стану було ухвалено потужну податкову та митну реформу: «Звільнили від митних зборів більшість груп товарів, змогли дати такі умови, що частина бізнесу може працювати фактично на єдиному податку у 2 %».

«Звичайно, є нюанси — великому бізнесові на це важче буде перейти, але для більшості бізнесу — ця система підходить», — зазначив він. «Але треба розуміти, що ці процеси пов’язані із залученням фінансування від наших партнерів. І Верховна Рада України бере у цьому участь», — резюмував Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Прес-служба Апарату Верховної Ради України