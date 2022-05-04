Олександр Корнієнко: Буквально за кілька днів у нас уже не буде дефіциту палива

Обновлено: Май 04, 2022.

Олександр Корнієнко: Буквально за кілька днів у нас уже не буде дефіциту палива

«Ми багато працюємо з Урядом та всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес щодо дефіциту палива», — зауважив Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час брифінгу в Медіацентрі «Україна — Укрінформ».

Він також додав, що будуть інші ціни, але можливість придбати паливо для автотранспорту буде.

Зокрема, Перший віцеспікер Парламенту зауважив, що на початку запровадження воєнного стану було ухвалено потужну податкову та митну реформу: «Звільнили від митних зборів більшість груп товарів, змогли дати такі умови, що частина бізнесу може працювати фактично на єдиному податку у 2 %».

«Звичайно, є нюанси — великому бізнесові на це важче буде перейти, але для більшості бізнесу — ця система підходить», — зазначив він. «Але треба розуміти, що ці процеси пов’язані із залученням фінансування від наших партнерів. І Верховна Рада України бере у цьому участь», — резюмував Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Прес-служба Апарату Верховної Ради України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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