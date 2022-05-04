Реалізація електричної енергії в квітні 2022 року

За результатами, квітня 2022 року на УЕБ було проведено 55 аукціонів з купівлі- продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. З них 37 аукціонів в спеціалізованих секціях та 18 за комерційною секцією.

Впродовж, квітня було сформовано 217 стартових позицій на купівлю-продаж різного типу навантаження. Загалом за квітень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 4,66 млн МВт.год.

Загалом станом на кінець квітня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 439 учасників, що приймають участь в торгах. Основними учасниками є: ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Центренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», ТЕЦи та ТЕСи державної та комунальної форми власності, ДП «Гарантований покупець», компанії групи ДТЕК, постачальники універсальних послуг, НЕК «Укренерго», трейдери, великі споживачі.

Станом на 30 квітня місячний індекс базового навантаження на травень становив 1 788,8 грн/МВт.год., при цьому індекс на квітень сформувався на рівні 1 733,7 грн/МВт.год.

Джерело: УЕБ