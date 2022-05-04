Vitol відправляє першу партію російської нафти ESPO в ОАЕ

Обновлено: Май 04, 2022.

Vitol відправляє першу партію російської нафти ESPO в ОАЕ

Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol цього тижня завантажив партію російської нафти ESPO Blend для Об’єднаних Арабських Еміратів. Це відбулося на тлі припинення західними країнами закупівель сировини у РФ, а також їхньої підготовки до введення ембарго.

Танкер Suezmax Kriti Breeze, завантажив 740 тис. барелів нафти вартістю 2,3 млн доларів з порту Козміно 3 травня. Судно прямує до порту Фуджейра, свідчать дані агенцій Refinitiv, Kpler і Vortexa.

Згідно з даними, танкер прибуде у Фуджейру наприкінці травня або на початку червня. Два трейдери, які регулярно відстежують нафту ESPO, сказали, що цей вид зазвичай продається в Північну Азію.

Один з трейдерів відмітив, що це перша поставка в ОАЕ для ESPO і “знижки free-on-board повинні бути величезними, щоб вона працювала”.

Vitol поки що не дала коментарів.

Нещодавно стало відомо, що приватні нафтопереробні заводи (НПЗ) у Китаї почали закуповувати російську нафту з великими знижками. Брокери та оператори розповідають, що принаймні шість супертанкерів, кожен з яких перевозить до 2 млн барелів нафти, уклали угоди щодо консолідації вантажів російської нафти марки Urals у Європі для відправки до Азії, зокрема Китаю та Індії. Деякі уральські барелі можуть бути казахського походження.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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