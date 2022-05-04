Заводи британської ВР більше не купують російську нафту

Обновлено: Май 04, 2022.

Заводи британської ВР більше не купують російську нафту

Європейські нафтопереробні заводи британської ВР більше не купують російської нафти.

Про це заявив голова компанії Бернард Луні на телеконференції.

Він зазначив, що компанія володіє 4 НПЗ у Європі, зокрема, в Іспанії, Німеччині та Нідерландах, «і я можу підтвердити, що вони чисті від російських молекул».

Коментуючи прогнози щодо цін на енергоресурси, глава ВР зауважив, що на ринок вже не надходить близько 1 млн б/д нафти з Росії, і цей обсяг може подвоїтися у травні, коли вже введені санкції набудуть чинності.

За його словами, комерційні запаси нафти і газу є досить низькими, вільні потужності з виробництва нафти відносно низькі і зараз на ринку безліч невизначеностей: що станеться з Іраном, Лівією, з політикою «нульового COVID-19″ у Китаї, впливом інфляції на економічне зростання.

«Думаю, ми живемо у світі, де волатильність править порядок, і ми очікуємо на продовження волатильності в цінах на енергоресурси», – сказав Луні, додавши, що ВР змінюватиме свої прогнози щодо цін у середині року.

ЄС запровадив санкції, які забороняють будь-які транзакції з російськими нафтогазовими держкомпаніями з 15 травня 2022 року. Винятком є постачання енергоресурсів до країн Євросоюзу, тобто забороняються контракти на купівлю для трейдерських цілей, при цьому купівля нафти та нафтопродуктів для постачання європейського ринку дозволена.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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