5 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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росія завданням ракетних ударів по інфраструктурі України знищила або пошкодила близько 15 нафтобаз
На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами
Уряд планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 19 тисячам споживачів. Зокрема, у Донецькій області — 5,9 тисячі, Дніпропетровській – 5,5 тисячі, Харківській – 4 тисячам, Київській — 3,4 тисячі, Чернігівській – 300 споживачам.
- Станом на 5 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 820 населених пунктів, загалом близько 710,6 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 320 тисяч споживачів, Харківській — 170,5 тисячі, Луганській – понад 120 тисяч.
- За минулу добу ремонтні бригади НЕК «Укренерго» повернули в роботу об’єкти енергетичної інфраструктури одразу в кількох областях. Відновлене джерело живлення мережі західного регіону – підстанція 220 кВ. Все пошкоджене устаткування відремонтоване та поставлене під навантаження. Одночасно на сході країни була включена в роботу високовольтна лінія 330 кВ, що також є джерелом електропостачання регіону.
- Ввечері в Київській області було завершено аварійний ремонт трансформатора на одній з підстанцій та включено в мережу повітряну лінію 750 кВ. Було підвищено надійність електропостачання столиці та всієї Північної енергосистеми.
- Також продовжуються ремонтні роботи на кількох лініях та підстанціях 750 та 330 кВ в Київській, Чернігівській та Сумській областях.
- На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України – робота ТЕС зупинена. Зупинка роботи ЗаТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів. Персонал станції тимчасово переведений на вимушений простій.
Газ
- Газопостачання відновлено більше 4,6 тисячі абонентів.
- Без газопостачання залишаються майже 225 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
Пальне
- росія завданням ракетних ударів по інфраструктурі України знищила або пошкодила близько 15 нафтобаз, повідомив голова Комітету з ПЕК Андрій Герус.
- Уряд планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю, зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Міжнародний вимір та санкції
- Вплив запровадження нафтового ембарго на економіку 27-ми держав-членів ЄС у середньому буде керованим: він дорівнюватиме зниженню доходів на 0,2-0,3% або близько 100 євро на дорослого європейця, заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко. Спочатку буде обрізане постачання нафти, яка транспортується танкерами. До кінця року ембарго розповсюдиться на трубопровідну нафту. Таким чином 27 членів ЄС приєднаються до тих країн, які вже відмовилися від російської нафти – США, Великобританії, Канади й Австралії.
- Фінляндія готова до зупинки поставок російського газу завдяки альтернативним джерелам енергії та оренді у Естонії плавучого LNG-терміналу.
- Німеччина почала будівництво нового LNG-терміналу, який допоможе країні відмовитись від російського газу. Проект планується закінчити за 10 місяців.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив про свою зустріч із головою держконцерну «Росатом» у Стамбулі з приводу захопленої рф Запорізької атомної станції Олексієм Ліхачовим. Зі свого боку, голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін неодноразово заявляв, що вважає неприйнятними переговори з рф та відвідування ЗАЕС МАГАТЕ під час її окупації. При цьому він наголошував, що агентство не робить жодних кроків для деокупації станції.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа