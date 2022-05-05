Экспорт и переработка российской нефти падают из-за санкций

Добыча нефти в России на фоне санкций в апреле за месяц сократилась почти на 9% — до 1,37 млн тонн. Ключевым фактором может быть отказ европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний после 15 мая, пишет «Коммерсант».

По словам собеседников издания, среди крупнейших российских нефтекомпаний стремительнее всего добыча упала у «Роснефти» — почти на 20%, до 370 тыс. тонн в сутки. При этом наблюдается тенденция дальнейшего сокращения. Добыча «Роснефти» 26 апреля составляла 367 тыс. тонн в сутки.

В основном ухудшение показателей «Роснефти» произошло из-за падения добычи на одном из ее крупнейших предприятий — «РН-Юганскнефтегазе». Предприятие, в частности, разрабатывает Приобское месторождение. Для него «Роснефть» в 2021 году получила налоговый вычет по НДПИ — 46 млрд руб. ежегодно в течение десяти лет. Среднесуточная добыча «РН-Юганскнефтегаза» за 26 апреля упала на 26%, до 131,7 тыс. тонн в сутки.

«Оренбургнефть» и «Самаранефтегаз» сократили добычу более чем на 40%, до 15,3 тыс. тонн и 17,6 тыс. тонн в сутки соответственно. Также резко сократилась добыча еще одной дочки «Роснефти» — АНК «Башнефть». В апреле она в среднем упала почти на 35%, до 34,7 тыс. тонн.

Собеседники издания в отрасли связывают значительное уменьшение добычи предприятий «Роснефти» именно в Поволжье с тем, что одновременно резко упала переработка на расположенных в регионе НПЗ в Самаре, Саратове и заводах Уфимской группы (об этом ИА «Девон» сообщал здесь).

Значительное сокращение производства коснулось «Сахалина-1» (СП ExxonMobil, ONGC, Sodeco и «Роснефти»). Оператор проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед» сократил добычу почти на 11%, до 25,3 тыс. тонн в сутки. 26 апреля она за сутки снизилась почти на 10%, до 20,5 тыс. тонн. 27 апреля Exxon Neftegas объявил о форс-мажоре.

«Это произошло «из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности» — заявили в Exxon. После начала спецоперации на Украине американская Exxon пообещала поэтапно выйти из «Сахалина-1» и перестать инвестировать в РФ.

Вместе с тем, министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ заявил, что добыча нефти в России за год может упасть примерно на 17%. Добыча снижается из-за отказа европейских потребителей от российской нефти, считает Андрей ПОЛИЩУК из Райффайзенбанка. Для перенаправления части объемов, предназначенных для европейского рынка, потребуется время и предоставление скидок.

Дело в том, что из-за военной спецоперации РФ в Украине Евросоюз ввел санкции против «Роснефти» и «Газпром нефти». С 15 мая европейский бизнес может покупать нефть этих компаний только в случае, если она непосредственно необходима для энергоснабжения ЕС. Скорее всего, нефть смогут покупать европейские переработчики, но не трейдеры.

Трейдер Trafigura, один из крупнейших покупателей нефти «Роснефти», заявил, что к 15 мая полностью прекратит эти операции. Влияние санкций ЕС могло осложнить для «Роснефти» и «Газпром нефти» продажу майских партий на экспорт и повлиять на добычу в апреле.

В то же время добыча «Газпром нефти» за 26 дней апреля сократилась всего на 4%, в среднем до 108 тыс. тонн в сутки. «Сургутнефтегаз», о проблемах которого с экспортом стало известно еще в первые дни спецоперации, снизил производство на 4%, до 163 тыс. тонн.

Единственной крупной российской нефтекомпанией, сохраняющей уровень добычи, стал ЛУКОЙЛ. В апреле он увеличил производство на 0,5% — до 219,5 тыс. тонн в сутки. Вероятно, компания смогла сохранить объемы, увеличив экспорт на свои НПЗ в Европе и используя преимущества наличия собственного трейдера Litasco.

В целом экспорт нефти из РФ, несмотря на снижение добычи, увеличивается за счет сокращения переработки. За апрель экспорт вырос на 8,8% — до 709,3 тыс. тонн в сутки.

Отгрузка нефти из европейских портов Транснефти в мае планируется на уровне 9,63 млн т. Это на 0,6% выше, чем в апреле (9,58 млн т), сообщает Интерфакс. При этом экспорт российского сырья запланирован на уровне 8,55 млн т. Это на 2% меньше плана апреля (8,7 млн т).

Из порта Усть-Луга в мае будет отгружено 2,7 млн т нефти (столько же отгружено в апреле), из них 2,1 млн тонн — российскими компаниями. Экспорт сырья российских нефтекомпаний через порт Приморск, как ожидается, вырастет на 2,4% — с 4,2 млн т в апреле до 4,3 млн т в мае.

Из Новороссийска в мае планируется отгрузить 2,63 млн т нефти. Это на 1,6% меньше, чем в апреле (2,68 млн т). При этом экспорт российского сырья, как ожидается, снизится на 7% — с 2,3 млн т в апреле до 2,15 млн т нефти в мае. Впервые в графике экспорта из Усть-Луги появились объемы «ННК-Оренбургнефтегаз» и «ННК-Самаранефтегаз». Из Приморска планируется отгрузить танкер с нефтью «ННК-Северная нефть», а из Новороссийска — другой «дочки» ННК — «Няганьнефти».

Как сообщили трейдеры, в апреле почти все объемы, планируемые к продаже через порты, были проданы. Покупателями выступили такие международные трейдеры, как Litasco, Unipec, Gunvor, Trafigura. В Trafigura «Интерфаксу» заявили, что трейдер покупает меньшие объемы российских нефти и нефтепродуктов, чем до начала военной операции.

«У нас есть юридические обязательства по ранее существовавшим срочным соглашениям о поставках нефти и нефтепродуктов, заключенным до войны на Украине, — подчеркнули в компании. — Мы продолжаем соблюдать эти требования, а также все применимые санкции и правила. Мы не развиваем никакого нового нефтегазового бизнеса в России».