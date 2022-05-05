Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з головою «Росатома» з питання захопленої РФ Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив про свою зустріч із головою держконцерну «Росатом» у Стамбулі з приводу захопленої РФ Запорізької атомної станції Олексієм Ліхачовим.

Я продовжив своєчасні та професійні дискусії, на яких наголосив на нагальній безпеці Запорізької атомної станції. МАГАТЕ готове зіграти свою незамінну роль», – написав він у своєму Твіттері в середу ввечері.

Гроссі також зазначив, що на зустрічі були присутні інші високопосадовці РФ. Інших подробиць він не уточнив.

Як повідомлялося, після візиту в Україну на річницю аварії на ЧАЕС 26 квітня глава МАГАТЕ заявляв, що продовжує переговори з українською та російською сторонами про відвідання захопленої військами РФ Запорізької атомної станції.

«Нам потрібно побачити функціональність обладнання безпеки, побачити, чи мав місце вплив на фізичний захист матеріалу. Так що там багато належить зробити», – пояснив необхідність візиту на ЗАЕС Гроссі.

Водночас він зазначив, що ситуація із ЗАЕС є не лише питанням ядерної безпеки, захисту чи гарантій, а й «питанням глибоких політичних наслідків».

«І саме тому я довго обговорював це з президентом Зеленським», – наголосив Гроссі.

Зі свого боку, голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін неодноразово заявляв, що вважає неприйнятними переговори з РФ та відвідування ЗАЕС МАГАТЕ під час її окупації. При цьому він наголошував, що агентство не робить жодних кроків для деокупації станції.

Джерело: elektrovesti