Рубрика | Украина

Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з головою «Росатома» з питання захопленої РФ Запорізької АЕС

Обновлено: Май 05, 2022.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив про свою зустріч із головою держконцерну «Росатом» у Стамбулі з приводу захопленої РФ Запорізької атомної станції Олексієм Ліхачовим.

Я продовжив своєчасні та професійні дискусії, на яких наголосив на нагальній безпеці Запорізької атомної станції. МАГАТЕ готове зіграти свою незамінну роль», – написав він у своєму Твіттері в середу ввечері.

Гроссі також зазначив, що на зустрічі були присутні інші високопосадовці РФ. Інших подробиць він не уточнив.

Як повідомлялося, після візиту в Україну на річницю аварії на ЧАЕС 26 квітня глава МАГАТЕ заявляв, що продовжує переговори з українською та російською сторонами про відвідання захопленої військами РФ Запорізької атомної станції.

«Нам потрібно побачити функціональність обладнання безпеки, побачити, чи мав місце вплив на фізичний захист матеріалу. Так що там багато належить зробити», – пояснив необхідність візиту на ЗАЕС Гроссі.

Водночас він зазначив, що ситуація із ЗАЕС є не лише питанням ядерної безпеки, захисту чи гарантій, а й «питанням глибоких політичних наслідків».

«І саме тому я довго обговорював це з президентом Зеленським», – наголосив Гроссі.

Зі свого боку, голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін неодноразово заявляв, що вважає неприйнятними переговори з РФ та відвідування ЗАЕС МАГАТЕ під час її окупації. При цьому він наголошував, що агентство не робить жодних кроків для деокупації станції.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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