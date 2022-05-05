Голова «Енергоатому» заявив про плани побудувати нові ядерні енергоблоки на Черкащині та Одещині

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse продовжують співпрацю щодо будівництва п’яти ядерних реакторів в Україні за проєктом АP-1000.

Про це повідомив президент «Енергоатому» Петро Котін.

«Ми будуватимемо пʼять енергоблоків за проєктом АP-1000. Це проєкт Westinghouse, сучасний, з набагато вищим рівнем безпеки , а ніж ті енергоблоки радянської конструкції, які ми маємо зараз. І звісно ж в рази кращі, ніж ті, що у себе зараз будує Росія», – зазначив він в інтерв’ю виданню.

За словами Котіна, планувалося два енергоблоки на Хмельницькій АЕС і по енергоблоку на інших станціях.

«Відокремлено також завдання президента України розглянути нові майданчики в Західній та Центральній частинах України. Ми запропонували поки що Чигиринський майданчик. Ми також маємо звернення від Одеської громади про те, що вони хочуть мати у себе енергоблок. Це цікава інформація для нас. Обласна адміністрація звернулася із цим запитом до нас і це для нас дуже добрі новини», – наголосив очільник «Енергоатому».

Джерело: elektrovesti