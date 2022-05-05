Голова «Енергоатому» заявив про плани побудувати нові ядерні енергоблоки на Черкащині та Одещині

Обновлено: Май 05, 2022.

Голова «Енергоатому» заявив про плани побудувати нові ядерні енергоблоки на Черкащині та Одещині

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse продовжують співпрацю щодо будівництва п’яти ядерних реакторів в Україні за проєктом АP-1000.

Про це повідомив президент «Енергоатому» Петро Котін.

«Ми будуватимемо пʼять енергоблоків за проєктом АP-1000. Це проєкт Westinghouse, сучасний, з набагато вищим рівнем безпеки , а ніж ті енергоблоки радянської конструкції, які ми маємо зараз. І звісно ж в рази кращі, ніж ті, що у себе зараз будує Росія», – зазначив він в інтерв’ю виданню.

За словами Котіна, планувалося два енергоблоки на Хмельницькій АЕС і по енергоблоку на інших станціях.

«Відокремлено також завдання президента України розглянути нові майданчики в Західній та Центральній частинах України. Ми запропонували поки що Чигиринський майданчик. Ми також маємо звернення від Одеської громади про те, що вони хочуть мати у себе енергоблок. Це цікава інформація для нас. Обласна адміністрація звернулася із цим запитом до нас і це для нас дуже добрі новини», – наголосив очільник «Енергоатому».

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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