Індія вимушено зупиняє вугільні електростанції через нестачу вугілля

Обновлено: Май 05, 2022.

Індія вимушено зупиняє вугільні електростанції через нестачу вугілля

За повідомленням індійського регулятора електроенергетики, Індія змушена зупинити роботу десятків гігаватів (ГВт) вугільних електростанцій.

Наприклад, 1 травня було зупинено поза планом близько 36 ГВт вугільних потужностей, як це видно у наведеній таблиці зі звіту Central Electricity Authority (у стовпці Forced). Це призвело до серйозних перебоїв енергопостачання, у деяких штатах відключення електрики тривали до восьми годин. За повідомленнями індійської преси, нинішня енергетична криза є гіршою за шість десятиліть.

В чому причина? Надзвичайно спекотна для весни погода призвела до різкого зростання споживання електроенергії. Високі ціни на вугілля і, мабуть, недоліки планування призвели до того, що запаси сировини на електростанціях виявились недостатніми. Залізниці виявилися неспроможні швидко збільшити обсяги перевезень вугілля для покриття дефіциту. Багато електростанцій у різних штатах були змушені зупинитися, оскільки в них просто-напросто закінчилося вугілля.

Державна вугільна компанія Coal India збільшила виробництво у квітні на 27,2%. Індійські залізниці зупиняють пасажирські потяги, щоб пропустити поїзди з вугіллям.

Нині з урахуванням вугілля виробляється близько 70% індійської електроенергії. Частка вугілля в генерації знижуватиметься, за прогнозом МЕА, до 2040 року вона може впасти до 30% і нижче.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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