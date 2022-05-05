Індія вимушено зупиняє вугільні електростанції через нестачу вугілля

За повідомленням індійського регулятора електроенергетики, Індія змушена зупинити роботу десятків гігаватів (ГВт) вугільних електростанцій.

Наприклад, 1 травня було зупинено поза планом близько 36 ГВт вугільних потужностей, як це видно у наведеній таблиці зі звіту Central Electricity Authority (у стовпці Forced). Це призвело до серйозних перебоїв енергопостачання, у деяких штатах відключення електрики тривали до восьми годин. За повідомленнями індійської преси, нинішня енергетична криза є гіршою за шість десятиліть.

В чому причина? Надзвичайно спекотна для весни погода призвела до різкого зростання споживання електроенергії. Високі ціни на вугілля і, мабуть, недоліки планування призвели до того, що запаси сировини на електростанціях виявились недостатніми. Залізниці виявилися неспроможні швидко збільшити обсяги перевезень вугілля для покриття дефіциту. Багато електростанцій у різних штатах були змушені зупинитися, оскільки в них просто-напросто закінчилося вугілля.

Державна вугільна компанія Coal India збільшила виробництво у квітні на 27,2%. Індійські залізниці зупиняють пасажирські потяги, щоб пропустити поїзди з вугіллям.

Нині з урахуванням вугілля виробляється близько 70% індійської електроенергії. Частка вугілля в генерації знижуватиметься, за прогнозом МЕА, до 2040 року вона може впасти до 30% і нижче.

Джерело: elektrovesti