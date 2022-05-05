Між Польщею та Литвою офіційно починає роботу газопровід GIPL

5 травня офіційно запускають газопровід GIPL, що сполучує газотранспортні системи Польщі та Литви.
Як пише «Європейська правда«, про це повідомляє PAP.
Де факто газопровід запустили ще 1 травня, а 5 травня запланована урочиста церемонія відкриття. У ній візьмуть участь президенти Польщі, Литви і Латвії, президентка Єврокомісії, міністри енергетики Польщі і країн Балтії та керівники відповідних компаній.
Довжина газопроводу складає 508 км, із них 343 — з польського боку і 165 — з литовського. Його побудували з метою позбутися так званих «енергетичних островів» — регіонів, куди можна поставити газ тільки з одного напрямку — та диверсифікувати ринок.