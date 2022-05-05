Між Польщею та Литвою офіційно починає роботу газопровід GIPL

Обновлено: Май 05, 2022.

Між Польщею та Литвою офіційно починає роботу газопровід GIPL

5 травня офіційно запускають газопровід GIPL, що сполучує газотранспортні системи Польщі та Литви. 

Як пише «Європейська правда«, про це повідомляє PAP.

Де факто газопровід запустили ще 1 травня, а 5 травня запланована урочиста церемонія відкриття. У ній візьмуть участь президенти Польщі, Литви і Латвії, президентка Єврокомісії, міністри енергетики Польщі і країн Балтії та керівники відповідних компаній.

Довжина газопроводу складає 508 км, із них 343 — з польського боку і 165 — з литовського. Його побудували з метою позбутися так званих «енергетичних островів» — регіонів, куди можна поставити газ тільки з одного напрямку — та диверсифікувати ринок.

 За планами, GIPL запрацює на повну потужність у жовтні 2022 року. З 1 травня до 30 вересня пропускна спроможність у напрямку Литви складатиме 2 млрд кубометри, у бік Польщі — 1,9 млрд кубометри на рік, а далі — 2,5 млрд у напрямку Литви і 2 млрд у напрямку Польщі. Проєктування і будівництво почалися у 2019-2020 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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