Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой

Варшава готова поддержать Берлин своей нефтепереработкой, чтобы Германия отказалась от российской нефти. С таким заявлением выступила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва перед вылетом в Брюссель, где политик примет участие во встрече министров по вопросам энергетики стран ЕС.

Напомним, что ранее власти Польши официально заявили: к концу 2022 года страна намерена полностью отказаться от российской нефти, газа и угля. Страна призывает все государства Евросоюза сделать то же самое и активно лоббирует введение санкций на энергосектор РФ.

«В последние дни Германия все сильнее говорит о желании, а также реальном плане поддержки санкций на нефть. У меня будет очередная встреча с вице-канцлером Хабеком (министр экономики ФРГ Роберт Хабек – ред.). Мы будем углублять те разговоры, которые мы начали в Польше», — считает Москва.

«Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации. Я надеюсь, что это будет последний голос, который будет блокировать и препятствовать санкциям на нефть», — отметила министр.

Источник: nangs