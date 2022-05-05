У Японії розробляють швидкий натрієвий реактор з підвищеною сейсмостійкістю

У жовтні 2021 року в Японії було прийнято шостий стратегічний енергетичний план. Відповідно до плану до початку 2050 року атомна енергетика в країні збережеться «в необхідних масштабах» з урахуванням вимог безпеки та стійкості. Хідекі Каміде з японської агенції з атомної енергії JAEA виступив на Міжнародній конференції FR22 у штаб-квартирі МАГАТЕ з доповіддю про поточний стан робіт у сфері швидких реакторів.

До 2030 року стоїть завдання щодо забезпечення стабільного використання атомної енергії. У тому числі потрібно знизити обсяги та радіотоксичність відходів, ввести в експлуатацію завод «Rokkasho» з переробки ВЯП та продовжувати програму з використання MOX-палива у легководних реакторах.

Також до 2030 року продовжаться дослідницькі роботи швидких реакторів (у міжнародній кооперації), малих модульних реакторів (демонстрація спільно із закордонними партнерами) та високотемпературних реакторів (розробка технологій, потрібних для виробництва водню).

Каміде нагадав, що в ухваленому стратегічному плані пріоритетом є ВДЕ.

Для сприяння інноваціям у галузі реакторобудування в Японії прийнято ініціативу NEXIP (Nuclear Energy x Innovation Promotion). У ній беруть участь міністерства економіки та освіти, а також JAEA.

В рамках ініціативи пропонується співфінансування розробок нових концепцій реакторів та супутніх технологій, включаючи паливо. Пропонується доступ до експериментальних та розрахункових можливостей JAEA, заохочується міжнародне співробітництво та надається підтримка галузі та освітнім установам у сфері людських ресурсів.

Японія налагодила корисну співпрацю із Францією у сфері швидких реакторів. JAEA, MHI та MFBR з японської сторони та CEA та «Framatome» з французької сторони уклали нову угоду про співпрацю у розробці швидкого натрієвого реактора.

Розвивається також співпраця зі США. У січні 2022 року ці три японські компанії уклали угоду з компанією «TerraPower» про співпрацю в розробці швидких реакторів з натрієвим теплоносієм.

Доповідач розказав також про проєкт швидкого натрієвого реактора з підвищеною сейсмостійкістю (3D seismic isolation system), що розробляється в Японії.

Блок із таким реактором матиме електричну потужність 650 МВт(е). Активна зона завантажується MOX-паливом.

Іншою відмінністю японського проєкту є застосування 3D системи сейсмоізоляції (3D seismic isolation system). Доповідач зазначив, що зараз проводяться експерименти на макеті системи в масштабі 1:2.

У кінцевій частині доповіді Хідекі Каміде торкнувся цілей, яких Японія хотіла б досягти в галузі паливного циклу.

Насамперед це забезпечення стійкого постачання енергії для досягнення енергобезпеки. Конкретне завдання – вихід на багаторазове рециклювання плутонію, що дозволить максимізувати ефективність використання природного урану.

Також важливою метою є зниження навантаження на довкілля. Під цим розуміється випалювання молодших актинідів у швидких реакторах. Відповідно до цього завдання Японія приділяє велику увагу НДДКР з різних аспектів паливних циклів за участю мінорів (виділення з ВЯП, розробка палива з добавками мінорів тощо).

Джерело: elektrovesti