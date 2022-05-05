Уряд спрямує на ринок 70 тисяч т бензину й 40 тисяч т дизелю

Обновлено: Май 05, 2022.

Уряд спрямує на ринок 70 тисяч т бензину й 40 тисяч т дизелю

Уряд планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю, про це  йшлося на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла про поточну ситуацію на ринку пального. Вона зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз. Свириденко повідомила, що наразі в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного пального. «Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит», – сказала вона. Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі. Також Свириденко відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.
Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/pravitelstvo-napravit-na-rynok-70-tysyach-tonn-benzina

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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