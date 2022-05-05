Уряд спрямує на ринок 70 тисяч т бензину й 40 тисяч т дизелю

Уряд планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю, про це йшлося на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла про поточну ситуацію на ринку пального. Вона зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз. Свириденко повідомила, що наразі в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного пального. «Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит», – сказала вона. Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі. Також Свириденко відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/pravitelstvo-napravit-na-rynok-70-tysyach-tonn-benzina