Запровадження нафтового ембарго щодо рф знизить доходи країн-членів ЄС лише на 0,2-0,3%, – Герман Галущенко

Обновлено: Май 05, 2022.

Запровадження нафтового ембарго щодо рф знизить доходи країн-членів ЄС лише на 0,2-0,3%, – Герман Галущенко

Вплив запровадження нафтового ембарго на економіку 27-ми держав-членів ЄС у середньому буде керованим: він дорівнюватиме зниженню доходів на 0,2-0,3% або близько 100 євро на дорослого європейця.

Про це йдеться у блозі Міністра енергетики України Германа Галущенка, в якому він посилається на прогнози учасників конференції в Європейському Парламенті, присвяченої санкціям ЄС, що пройшла 4 квітня.

Очільник Міненерго наголошує, що нафтове ембарго, яке Європейський Союз розглядає в рамках шостого пакету санкцій проти рф, є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість путіна фінансувати війну.

“Спочатку буде обрізане постачання нафти, яка транспортується танкерами. До кінця року ембарго розповсюдиться на трубопровідну нафту. Таким чином 27 членів ЄС приєднаються до тих країн, які вже відмовилися від російської нафти – США, Великобританії, Канади й Австралії”, — підкреслює Герман Галущенко.

Варто бути свідомими, що запровадження нафтового ембарго сприятиме подальшому зростанню цін на пальне, зазначає Міністр.

“Ніхто не любить платити більше, а споживати менше. Але мова не про бензин, і навіть не про економіку як таку. Мова про тисячі життів, які можна врятувати, якщо воєнна машина путіна позбавиться свого “пального”, — наголошує він.

Водночас Герман Галущенко нагадує, що у 2021 році Євросоюз сплатив росії за енергоносії близько 88 млрд євро. Зокрема, майже 70 млрд — за нафту і нафтопродукти. Воєнний бюджет росії у тому ж році склав 62,5 млрд євро.

“кремль може повністю фінансувати свій ВПК з продажу енергоресурсів  до Європи — і все одно ще залишиться пара десятків мільярдів на додаткові озброєння. Сьогодні ці гроші, втілені у літаках, ракетах і танках, вбивають українців і руйнують нашу країну”, - підкреслює Міністр енергетики.

Джерело: КМУ

Автор:

(Всего статей: 842)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: