Запровадження нафтового ембарго щодо рф знизить доходи країн-членів ЄС лише на 0,2-0,3%, – Герман Галущенко

Вплив запровадження нафтового ембарго на економіку 27-ми держав-членів ЄС у середньому буде керованим: він дорівнюватиме зниженню доходів на 0,2-0,3% або близько 100 євро на дорослого європейця.

Про це йдеться у блозі Міністра енергетики України Германа Галущенка, в якому він посилається на прогнози учасників конференції в Європейському Парламенті, присвяченої санкціям ЄС, що пройшла 4 квітня.

Очільник Міненерго наголошує, що нафтове ембарго, яке Європейський Союз розглядає в рамках шостого пакету санкцій проти рф, є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість путіна фінансувати війну.

“Спочатку буде обрізане постачання нафти, яка транспортується танкерами. До кінця року ембарго розповсюдиться на трубопровідну нафту. Таким чином 27 членів ЄС приєднаються до тих країн, які вже відмовилися від російської нафти – США, Великобританії, Канади й Австралії”, — підкреслює Герман Галущенко.

Варто бути свідомими, що запровадження нафтового ембарго сприятиме подальшому зростанню цін на пальне, зазначає Міністр.

“Ніхто не любить платити більше, а споживати менше. Але мова не про бензин, і навіть не про економіку як таку. Мова про тисячі життів, які можна врятувати, якщо воєнна машина путіна позбавиться свого “пального”, — наголошує він.

Водночас Герман Галущенко нагадує, що у 2021 році Євросоюз сплатив росії за енергоносії близько 88 млрд євро. Зокрема, майже 70 млрд — за нафту і нафтопродукти. Воєнний бюджет росії у тому ж році склав 62,5 млрд євро.

“кремль може повністю фінансувати свій ВПК з продажу енергоресурсів до Європи — і все одно ще залишиться пара десятків мільярдів на додаткові озброєння. Сьогодні ці гроші, втілені у літаках, ракетах і танках, вбивають українців і руйнують нашу країну”, - підкреслює Міністр енергетики.

Джерело: КМУ