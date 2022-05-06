6 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

«Укргідроенерго» може розпочати експорт електроенергії до Польщі

Україна готова надавати іноземним замовникам 50% (15 млрд куб. м) потужностей своїх підземних сховищ газу (ПСГ) для створення запасів на найближчу зиму

Україна та Польща спростили перевезення палива через кордон

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання близько 32,2 тисячі споживачів. Зокрема, у Донецькій області — 9,5 тисячі, Харківській – 7 тисячам, Луганській – 5 тисячам, Київській — 4,3 тисячі, Запорізькій – 3,3 тисячі, Миколаївській – 3,1 тисячі споживачів.

Станом на 6 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 815 населених пунктів, загалом близько 697 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 319 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 123 тисячі.

У центральній частині Київської області завершується відновлення високовольтної повітряної лінії 330 кВ, а в північній – завершено огляд та розпочато відновлення іншої лінії такого ж класу напруги. Також у північно-східному регіоні триває відновлення підстанції 330 кВ.

Компанія «Укргідроенерго» на добовому аукціоні викупила обсяг міждержавного перетину для експорту електроенергії до Польщі на поставку 7 травня. Гранична вартість перетину, за результатами аукціону на поставку 7 травня до Польщі, складає 1 грн/МВт-год. Загалом пропускна спроможність для експорту до Польщі становить 210 МВт.

Газ

Газопостачання відновлено понад 6 тисячам абонентів.

Без газопостачання залишаються понад 219 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Польська компанія PGNiG передала Оператору ГТС України зварювальне обладнання відомого у світі виробника Lincoln Electric та генератор Honda. У доставці «зі складу до складу» суттєву допомогу надало Державне агентство стратегічних резервів (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych – RARS). Польська організація виконала логістичну складову процесу й сприяла вирішенню митних процедур. Генератор і зварювальне обладнання будуть використані підрозділами ОГТСУ для проведення ремонтно-відновлювальних робіт інфраструктури та об’єктів газотранспортної системи, пошкоджених внаслідок бойових дій. Фахівці компанії докладають неймовірних зусиль, щоб здійснювати транспортування газу в домівки українців, щоб відновлювати газопостачання у звільнених від російських окупантів містах.

Україна готова надавати іноземним замовникам 50% (15 млрд куб. м) потужностей своїх підземних сховищ газу (ПСГ) для створення запасів на найближчу зиму, — повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Пальне

На Луганщині не залишилось жодної вцілілої заправної станції та складу з паливом, а також існує смертельна загроза при його транспортуванні, заявив Голова ОВА Сергій Гайдай.

Україна домовилась з Польщею про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива, що має допомогти подолати паливну кризу в Україні.

Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), знищений російськими окупантами, не зможе поновити роботу щонайменше до кінця року. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, руйнування Кременчуцького НПЗ «сягають великих масштабів». Водночас співробітників підприємства не звільнили.

Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину у розмірі 31,19 грн/літр та дизпалива (ДП) – 35,63 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС на початок травня. З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо – 42,63 грн/літр.

Дозволи на виїзд бензовозів за кордон скасовано. Відтепер бензовози зможуть їхати за пальним за кордон, не витрачаючи час на оформлення дозволів на виконання комерційних перевезень вантажів територією інших держав, потрібно лише заповнити на сайті Мінінфраструктури спеціальну форму. Про це сказав заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Міжнародний вимір та санкції

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про відновлення використання своїх ядерних реакторів для зменшення залежності від енергоносіїв рф,

Нафтова компанія Shell продає свою мережу автозаправних станцій у Росії

Фінляндія скоротила імпорт російської нафти на 70%

Чехія хоче інвестувати в збільшення пропускної спроможності свого основного нафтопроводу, щоб скоротити залежність від російської нафти, пише

У Фінляндії компанії відмовляються постачати електроенергію російському пошуковому гіганту «Яндекс» — сервери в центрі обробки даних вже майже два тижні працюють на енергії, що виробляється резервною електростанцією з дизельним двигуном.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа