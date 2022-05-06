Чехия нашла, чем заменить нефть из России

Обновлено: Май 06, 2022.

Чехия нашла, чем заменить нефть из России

Заменой покупки российской нефти могут быть расширение снабжения нефтепроводом TAL, проходящим из итальянского Триеста.

Как сообщает Novinky.cz, такое заявление во время визита в Берлин сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Это очень важно, если мы хотим ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что гражданам и компаниям будет достаточно нефти… Ужесточение пропускной способности нефтепровода является ключом к снятию зависимости от российской нефти», — заявил он.

По словам Фиалы, это самый простой путь найти замены нефти из РФ.

«TAL решил бы наши проблемы. , Австрии и Германии или Баварии», – добавил он.

Напомним, Чехия является одной из стран, критикующих планы ЕС включить в шестой пакет санкций эмбарго на нефть из РФ. Страны Европейского Союза «почти готовы» согласовать предложенный новый пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Чехия имеет высокую зависимость от российской нефти, поэтому раньше фиал предлагал отложить эмбарго на два-три года.

Учитывая высокую зависимость отдельных стран, ЕС уже анонсировал исключение действия эмбарго для Венгрии и Словакии. Кроме того, на это исключение претендует и Болгария.

Источник: Европейская правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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