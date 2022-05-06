Кременчуцький нпз не працюватиме до кінця року

Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), знищений російськими окупантами, не зможе поновити роботу щонайменше до кінця року. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, повідомляє УНІАН. За його словами, руйнування Кременчуцького НПЗ «сягають великих масштабів». Водночас, співробітників підприємства не звільнили. Кременчуцький НПЗ – найбільший виробник бензину та дизельного пального в Україні. В 2020 році він виробив 14,2% від усього дизеля, який використовується у країні. Внаслідок російських ракетних ударів було знищено або пошкоджено близько 15 українських нафтобаз. Про це на брифінгу 5 травня заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус. За його словами, знищення нафтобаз стало одним із факторів дефіциту палива в Україні поряд із зупинкою через обстріл Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Джерело: kosatka.media