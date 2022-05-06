Німеччина почала заповнювати найбільше в Західній Європі сховище газу, яке належало «Газпрому»

Обновлено: Май 06, 2022.

Німеччина почала заповнювати найбільше в Західній Європі сховище газу, яке належало «Газпрому»

Німеччина почала заповнювати величезне газосховище в Редені, яке раніше належало російському «Газпрому».

Про це заявив призначений державою керуючий сховищем Егберт Лаеге у коментарі Reuters, пише «Європейська правда«.

Минулого місяця «Газпром» відмовився від свого бізнесу «Gasprom Germania», у тому числі від найбільшого в Західній Європі газосховища в Редені.

«Відсьогодні заповнюються невеликі обсяги. Ми інтенсивно працюємо над рішеннями, щоб уже найближчим часом у сховищі могло надходити значно більше газу», — сказала Лаеге.

Реден може зберігати близько 4 мільярдів кубометрів газу, але минулої зими отримав лише невелику кількість газу. Лаеге сказав, що було ясно, що його потрібно заповнити до майбутньої зими.

Реден зараз заповнений всього на 0,6%, що набагато нижче середнього показника 36% для газосховищ Німеччини.

Регулюючий орган заявив, що контролюватиме «Gasprom Germania» до 30 вересня і має право звільняти керівників, наймати нових співробітників та вказувати керівництву, як діяти далі. Що буде після цієї дати, не повідомляється.

«Ми досягли гарного прогресу в стабілізації діяльності групи Gazprom Germania в непрості часи», — сказав Лаеге, додавши, що він перебуває в постійному контакті з міністерством економіки, мережевим регулятором Німеччини та діловими партнерами групи.

Раніше повідомлялося, що Німеччина шукає покупця для підрозділу «Газпрому» у країні, пропонуючи державні кредити приватним компаніям, які бажають придбати частину чи весь бізнес.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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