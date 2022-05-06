Німеччина почала заповнювати найбільше в Західній Європі сховище газу, яке належало «Газпрому»

Німеччина почала заповнювати величезне газосховище в Редені, яке раніше належало російському «Газпрому».

Про це заявив призначений державою керуючий сховищем Егберт Лаеге у коментарі Reuters, пише «Європейська правда«.

Минулого місяця «Газпром» відмовився від свого бізнесу «Gasprom Germania», у тому числі від найбільшого в Західній Європі газосховища в Редені.

«Відсьогодні заповнюються невеликі обсяги. Ми інтенсивно працюємо над рішеннями, щоб уже найближчим часом у сховищі могло надходити значно більше газу», — сказала Лаеге.

Реден може зберігати близько 4 мільярдів кубометрів газу, але минулої зими отримав лише невелику кількість газу. Лаеге сказав, що було ясно, що його потрібно заповнити до майбутньої зими.

Реден зараз заповнений всього на 0,6%, що набагато нижче середнього показника 36% для газосховищ Німеччини.

Регулюючий орган заявив, що контролюватиме «Gasprom Germania» до 30 вересня і має право звільняти керівників, наймати нових співробітників та вказувати керівництву, як діяти далі. Що буде після цієї дати, не повідомляється.

«Ми досягли гарного прогресу в стабілізації діяльності групи Gazprom Germania в непрості часи», — сказав Лаеге, додавши, що він перебуває в постійному контакті з міністерством економіки, мережевим регулятором Німеччини та діловими партнерами групи.

Раніше повідомлялося, що Німеччина шукає покупця для підрозділу «Газпрому» у країні, пропонуючи державні кредити приватним компаніям, які бажають придбати частину чи весь бізнес.