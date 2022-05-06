Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у квітні 2022 року

Протягом минулого місяця на Українській енергетичній біржі проведено 32 торгові сесії у БЕТС, 55 аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

За результатами квітня реалізовано 4663 тис. Мвт-год. електроенергії, 12,4 тис. т. продуктів нафтопереробки, 128 тис. куб. м. природного газу. Спостерігалась висока конкуренція на торгах електроенергією та скрапленим газом.

Станом на кінець квітня на ринках енергоресурсів (за винятком електроенергії) налічувалось більше 1100 компаній, на ринку електроенергії – більше 400. Незважаючи на зниження активності торгівлі у період воєнного стану, участь у торгах на УЕБ бажають брати безліч нових компаній.

«Ми продовжуємо надавати учасникам зручний для торгівлі функціонал та постійно його вдосконалюємо. Наразі через УЕБ проходять торги важливими для забезпечення функціонування країни у воєнний час енергоресурсами. Залучаючи бізнес з усієї країни до торгів ми продовжуємо зберігати ринкові, конкурентні механізми формування цін на енергоресурси.» — зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.