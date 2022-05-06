Україна пропонує країнам ЄС половину своїх сховищ для зберігання газу, – Галущенко

Обновлено: Май 06, 2022.

Україна пропонує країнам ЄС половину своїх сховищ для зберігання газу, – Галущенко

Україна готова надати країнам Європи близько половини об’єму своїх підземних сховищ для створення запасу газу для проходження зимового періоду. Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив за підсумками міністерського круглого столу у Болгарії, повідомляє пресслужба Міненерго.

«Ми маємо час до зими, який потрібно використати для спільної закупівлі газу з альтернативних джерел і закачування його в сховища. В тому числі – українські, де ми здатні зарезервувати для наших партнерів не менше 15 млрд куб м», – сказав Галущенко.

Він нагадав, що російський «Газпром» вже припинив постачання газу Болгарії та Польщі, порушивши умови чинних контрактів.

«Болгарія і Польща – лише перші «ластівки» російської енергетичної атаки на Європу. Згідно з новим указом Путіна про «недружні держави і компанії», Росія зможе розривати контракти в односторонньому порядку в будь-який момент. Тому нам потрібно рішучими. Потрібно бути єдиними», – наголосив міністр.

Галущенко також закликав максимально зменшити використання газу для виробництва електроенергії, використовувати інші можливості генерації, в тому числі української.

«Українська енергосистема тепер є частиною об’єднаної енергосистеми Європи і ми можемо експортувати електроенергію, яка на 70% виробляється незалежною від вуглеводнів атомною генерацією та ВДЕ», – додав голова Міненерго.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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