«Укргідроенерго» може розпочати експорт електроенергії до Польщі

Компанія «Укргідроенерго» на добовому аукціоні викупила обсяг міждержавного перетину для експорту електроенергії до Польщі на поставку 7 травня. Обсяг, який викупило «Укргідроенерго», поки незначний – лише 1 МВт рівним графіком. Загалом на добовому аукціоні було запропоновано 63 МВт, 62 МВт викупив «ДТЕК Західенерго».

Гранична вартість перетину, за результатами аукціону на поставку 7 травня до Польщі, складає 1 грн/МВт-год.

За результатами місячного аукціону з розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів, 147 МВт на травень викупив «ДТЕК Західенерго».

Загалом пропускна спроможність для експорту до Польщі становить 210 МВт. Таким чином, на добових аукціонах пропонується 63 МВт.

1-3 травня експорт електроенергії до Польщі не відбувався, вже 4 травня його було відновлено, а 5 травня він досяг максимально можливого значення – 210 МВт.

Джерело: elektrovesti