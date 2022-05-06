Венгрии, Словакии и Чехии разрешат покупать нефть у РФ до 2024 года – Bloomberg

В Европейском союзе предлагается пересмотреть нефтяное эмбарго против России. Венгрии и Словакии разрешат покупать российскую нефть до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальным странам ЕС придется отказаться от импорта нефти из РФ до конца этого года.
Об этом пишет Bloomberg.
Ключевые факты
- ЕС также предлагает через три месяца ввести запрет на услуги перевозки российской нефти. Соответствующее предложение представители стран ЕС обсудят в пятницу.
- Эмбарго вступит в силу не через шесть месяцев после одобрения, а через девять, сообщил Reuters.
- ЕС также поможет обновить связанную инфраструктуру странам, наиболее зависящим от нефти из России.
- Венгрии потребуется пять лет для отказа от российской нефти, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отвергает предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС и сравнил воплощение такого плана в жизнь с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики.
Контекст
ЕС намерен ввести эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций. Нефтяное эмбарго следует вводить «аккуратно», чтобы дать время ЕС найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки, подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года, добавила она.
Все страны ЕС имеют право вето на рассмотрение санкций.