Венгрии, Словакии и Чехии разрешат покупать нефть у РФ до 2024 года – Bloomberg

Обновлено: Май 06, 2022.

Венгрии, Словакии и Чехии разрешат покупать нефть у РФ до 2024 года – Bloomberg

В Европейском союзе предлагается пересмотреть нефтяное эмбарго против России. Венгрии и Словакии разрешат покупать российскую нефть до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальным странам ЕС придется отказаться от импорта нефти из РФ до конца этого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Ключевые факты

  • ЕС также предлагает через три месяца ввести запрет на услуги перевозки российской нефти. Соответствующее предложение представители стран ЕС обсудят в пятницу.
  • Эмбарго вступит в силу не через шесть месяцев после одобрения, а через девять, сообщил Reuters.
  • ЕС также поможет обновить связанную инфраструктуру странам, наиболее зависящим от нефти из России.
  • Венгрии потребуется пять лет для отказа от российской нефти, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отвергает предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС и сравнил воплощение такого плана в жизнь с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики.

Контекст

ЕС намерен ввести эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций. Нефтяное эмбарго следует вводить «аккуратно», чтобы дать время ЕС найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки, подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года, добавила она.

Все страны ЕС имеют право вето на рассмотрение санкций.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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