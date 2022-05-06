ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ

Обновлено: Май 06, 2022.

ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ. Так, Угорщині та Словаччині дозволять купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Натомість інші країни ЄС поступово припинятимуть імпорт російської нафти до кінця цього року, як було планувалося спочатку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Угорщина, Словаччина та Чехія дуже залежать від російської нафти, однак на ці країни припадає відносно невелика частка загального імпорту ЄС з Москви.

Якщо ці три країни купуватимуть російську нафту до 2024 року, їм буде заборонено продавати товари, які вони імпортують, іншим країнам, згідно з запропонованими планами.

Слід зазначити, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для його країни новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти, рівносильний «атомній бомбі». І підтримувати пакет санкцій проти російської нафти та газу Будапешт не буде.

Джерело: ТСН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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