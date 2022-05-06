ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ. Так, Угорщині та Словаччині дозволять купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Натомість інші країни ЄС поступово припинятимуть імпорт російської нафти до кінця цього року, як було планувалося спочатку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Угорщина, Словаччина та Чехія дуже залежать від російської нафти, однак на ці країни припадає відносно невелика частка загального імпорту ЄС з Москви.

Якщо ці три країни купуватимуть російську нафту до 2024 року, їм буде заборонено продавати товари, які вони імпортують, іншим країнам, згідно з запропонованими планами.

Слід зазначити, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для його країни новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти, рівносильний «атомній бомбі». І підтримувати пакет санкцій проти російської нафти та газу Будапешт не буде.

Джерело: ТСН