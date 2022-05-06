Звертаюся до водіїв із проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива — Сергій Гайдай

Закликаю водіїв і бізнес-середовище із порозумінням ставитися до ситуації, що склалася унаслідок дій агресора. Російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищах, б’є артилерією по базах і АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру. Це стосується і ситуації навколо нафтопереробного заводу у Кременчуці, зупинка якого після ракетного удару 24 квітня мала значний вплив на існуючу проблему.

Про це на свой сторінці телеграм повідомив Сергій Гайдай голова Луганської ОДА (ОВА)

А що відбувається на Луганщині – багато хто бачив із власного вікна чи стрічки новин. Жодної вцілілої заправної станції, складу з паливом, смертельна загроза при його транспортуванні. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів.

Війна внесла негативні зміни у всі сфери життя, і ринок палива не є винятком. Особливо коли заблоковані морські порти, що ускладнює доставку. Втім, вже є надійні домовленості із новими постачальниками. Зараз напрацьовуються механізми щодо балансу між інтересами споживача і трейдера – конкурентоспроможна ціна на для кожної зі сторін. Звісно, в умовах війни деякого подорожчання не запобігти. Важливо зробити так, щоб у постачальника існував не обов’язок доставки, а власний інтерес, при цьому ціни залишалися сприятливими для кожного.

Звертаюся до водіїв із проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива, утримуватись від необов’язкових поїздок, пам’ятаючи, що у держави є необхідність першочергово забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових – тих, хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям.