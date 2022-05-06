Звертаюся до водіїв із проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива — Сергій Гайдай

Обновлено: Май 06, 2022.

Звертаюся до водіїв із проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива — Сергій Гайдай

Закликаю водіїв і бізнес-середовище із порозумінням ставитися до ситуації, що склалася унаслідок дій агресора. Російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищах, б’є артилерією по базах і АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру. Це стосується і ситуації навколо нафтопереробного заводу у Кременчуці, зупинка якого після ракетного удару 24 квітня мала значний вплив на існуючу проблему.

Про це на свой сторінці телеграм  повідомив Сергій Гайдай голова Луганської  ОДА (ОВА)

А що відбувається на Луганщині – багато хто бачив із власного вікна чи стрічки новин. Жодної вцілілої заправної станції, складу з паливом, смертельна загроза при його транспортуванні. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів.

Війна внесла негативні зміни у всі сфери життя, і ринок палива не є винятком. Особливо коли заблоковані морські порти, що ускладнює доставку. Втім, вже є надійні домовленості із новими постачальниками. Зараз напрацьовуються механізми щодо балансу між інтересами споживача і трейдера – конкурентоспроможна ціна на для кожної зі сторін. Звісно, в умовах війни деякого подорожчання не запобігти. Важливо зробити так, щоб у постачальника існував не обов’язок доставки, а власний інтерес, при цьому ціни залишалися сприятливими для кожного.

Звертаюся до водіїв із проханням більш дбайливо ставитися до споживання палива, утримуватись від необов’язкових поїздок, пам’ятаючи, що у держави є необхідність першочергово забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових – тих, хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям.

Автор:

(Всего статей: 850)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: