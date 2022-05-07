7 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Ремонтники НЕК «Укренерго» відновили живлення однієї підстанції 220 кВ в східному регіоні України

53% споживачів Ірпеня — знову з газом

Союзники України працюють над механізмами відстеження російської нафти

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

Ремонтники НЕК «Укренерго» відновили живлення однієї підстанції 220 кВ в східному регіоні України.

Активні роботи цього тижня продовжуються ще на 3 підстанціях та 6 лініях електропередачі.

Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц.

В мережі стабільно працюють всі види електростанцій (АЕС, ТЕС, ТЕЦ ГЕС, ГАЕС та ВДЕ).

Газ

Працівники Народицької дільниці АТ «Житомиргаз» повністю відновили газорегулююче обладнання і замінили ділянки газових мереж, пошкоджені внаслідок обстрілів та газопровід, який доставляв газ до 5 сіл.

53% споживачів Ірпеня — знову з газом. В місті сильні ушкодження мереж, місцями в газових трубах стоїть вода. Також тривають ремонтно відновлювальні роботи в Мощуні, Гостомельської громади. В селі Почепин Макарівської громади все ще триває розмінування.

Загалом, в Київській області до 130 000 домогосподарств відновлено розподіл газу: в 117 населених пунктах — повністю, в одному – частково.

Міжнародний вимір та санкції

США хочуть відмовитись від російського урану для своїх АЕС. Зараз приблизно половина урану для американських АЕС надходить з РФ, Казахстану і Узбекистану.

Німеччина орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU), щоб наростити імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ). Це важливий крок для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Північний глибоководний порт Вільгельмсхафен стане першим місцем, де буде прийматися морський СПГ взимку 2022/23 року. Згодом до нього приєднається Брунсбюттель в землі Шлезвіг-Гольштейн.

Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній. Експропріація як «крайній захід» має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.

Союзники України працюють над механізмами відстеження російської нафти. У Shell попереджають, що світ не має систем для відстеження походження російської нафти, що переробляється за межами країни. Проте наразі над створенням таких механізмів працюють наші союзники, повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У санкційному плані групи міжнародних експертів запропонували застосувати нафтове ембарго й обмеження, які мають стосуватися всіх блендів, тобто сумішей, що містять нафту, нафтопродукти і газ російського походження, пропорційно до частки в суміші сировини російського походження.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом