Президент провів нараду щодо питань постачання пального та виконання державного бюджету

Обновлено: Май 07, 2022.

Президент провів нараду щодо питань постачання пального та виконання державного бюджету

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади. У ній взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак та його заступники, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і члени уряду.

Учасники наради першочергово розглянули питання паливної безпеки країни. Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

Як розповіла перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального.

Міністр фінансів України Сергій Марченко доповів про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану. Так, країна завершила квітень з дефіцитом у 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці становили 53 млрд грн, що перевищило очікування. На травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам. Тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд дол. США, з них 5 млрд дол. наша держава вже отримала.

На нараді також обговорили підготовку Плану відновлення та розвитку України після війни.

Крім того, Главі держави доповіли про перебіг процесу надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Було приділено увагу й питанню взаємодії органів державної влади з міжнародними організаціями щодо надання громадянам, постраждалим від російської агресії, послуг медичної, психологічної та соціальної реабілітації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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