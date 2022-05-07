Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній

Обновлено: Май 07, 2022.

Експропріація як «крайній захід» має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.

Уряд Німеччини повинен мати можливість в разі енергетичної кризи втрутитися в ситуацію на ринку та, за необхідності, експропріювати майно компаній. Це передбачено поправкою до закону про енергетичну безпеку, яка у п’ятницю, 29 квітня, вперше обговорювалася у Бундестазі *німецькому парламенті).

Парламентський статссекретар при міністрі економіки та захисту клімату Олівер Крішер (Oliver Krischer), представник партії «Союз-90/Зелені», заявив, що зміни мають набути чинності якнайшвидше.

За словами Крішера, нововведення можуть стати основою для того, щоби нафтопереробний завод (НПЗ) PCK Raffinerie у Шведті (земля Бранденбург), який практично повністю контролюється російською «Роснефтью«, перейшов під державний контроль Німеччини.

Статссекретар: Експропріація можлива як «крайній захід»

Німецький міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) раніше повідомив, що за вісім тижнів, що минули від початку війни РФ в Україні, вдалося знизити залежність Німеччини від російської нафти з 35 до 12 відсотків. Продовження цього процесу ставить під питання подальшу роль НПЗ у Шведті. Габек вважає можливе нафтове ембарго Заходу щодо Росії питанням, яке «можна вирішити».

Крішер, у свою чергу, зазначив, що експропріація як «крайній захід» має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов. Неприпустимо, щоби власник критично важливої ​​енергетичної інфраструктури ставив під загрозу постачання, додав він.

З цією думкою солідарний і політик Вільної демократичної партії Міхаель Крузе (Michael Kruse), який спеціалізується на питаннях енергетики. «Той, хто використовує критичну інфраструктуру в Німеччині, порушуючи німецькі та європейські інтереси, не може залишатися її власником», — зазначив він.

У 2021 році понад дві третини нафти з РФ надійшли нафтопроводом «Дружба»

У 2021 році з 28,1 мільйона тонн нафти, які Німеччина імпортувала з Росії, понад дві третини надійшли нафтопроводом «Дружба». На сході ФРН на початок 2022 року від «Дружби» повністю залежали два великі НПЗ — PCK Raffinerie у Шведті на кордоні з Польщею та завод у Лойні на південний захід від Берліна.

Як раніше пояснив DW Томас Пульс (Thomas Puls), автор дослідження Інституту німецької економіки в Кельні (IW), завод у Шведті міг би отримувати приблизно дві третини необхідної йому сирої нафти трубопроводом з порту Ростока. Останньому, однак, у цих умовах доведеться працювати на межі технічних можливостей.

Джерело: dw.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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