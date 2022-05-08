8 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Май 08, 2022.

8 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

  • Авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк
  • 3 млн грн російської компанії «Росатом Східна Європа» передано в управління АРМА
  • Великий німецький бізнес підтримує запровадження ембарго на російську нафту, — Федеральна асоціація німецької промисловості 

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,6 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області — 4 тисячам, Донецькій – 2,8 тисячам, Харківській – 1,5 тисячі, Херсонській – 800, Кіровоградській — 300, Миколаївській — 200 споживачам.
  • Станом на 8 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 707 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 92,7 тисяч.
  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що через авіаудар російської армії зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження.

Газ

  • Газопостачання відновлено 1380 абонентам.
  • Без газопостачання залишаються понад 216,5 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Міжнародний вимір та санкції

  • 3 млн грн російської компанії «Росатом Східна Європа» передано в управління АРМА, а на банківські рахунки накладено арешт, повідомляє Київська міська прокуратура.
  • Слідством встановлено, що у Києві здійснює свою діяльність ТОВ «Росатом Східна Європа», засновником якого з часткою 99,9% є резидент рф, який на 100% належить юридичній особі ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс».
  • Останній на 100% належить державній корпорації з атомної енергії «Росатом».
  • Тож кінцевим власником ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, що контролюється урядом рф, а отже – є значний ризик ухвалення рішень, що можуть загрожувати державній безпеці України.
  • Великий німецький бізнес підтримує запровадження ембарго на російську нафту, адже санкції за агресію рф повинні бути цілеспрямованими та стійкими в довготривалій перспективі. Про це йдеться в заяві президента Федеральної асоціації німецької промисловості (BDI) Зігфріда Руссвурма.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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