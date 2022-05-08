8 травня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
- Авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк
- 3 млн грн російської компанії «Росатом Східна Європа» передано в управління АРМА
- Великий німецький бізнес підтримує запровадження ембарго на російську нафту, — Федеральна асоціація німецької промисловості
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,6 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області — 4 тисячам, Донецькій – 2,8 тисячам, Харківській – 1,5 тисячі, Херсонській – 800, Кіровоградській — 300, Миколаївській — 200 споживачам.
- Станом на 8 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 707 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 92,7 тисяч.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що через авіаудар російської армії зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження.
Газ
- Газопостачання відновлено 1380 абонентам.
- Без газопостачання залишаються понад 216,5 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
Міжнародний вимір та санкції
- 3 млн грн російської компанії «Росатом Східна Європа» передано в управління АРМА, а на банківські рахунки накладено арешт, повідомляє Київська міська прокуратура.
- Слідством встановлено, що у Києві здійснює свою діяльність ТОВ «Росатом Східна Європа», засновником якого з часткою 99,9% є резидент рф, який на 100% належить юридичній особі ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс».
- Останній на 100% належить державній корпорації з атомної енергії «Росатом».
- Тож кінцевим власником ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, що контролюється урядом рф, а отже – є значний ризик ухвалення рішень, що можуть загрожувати державній безпеці України.
- Великий німецький бізнес підтримує запровадження ембарго на російську нафту, адже санкції за агресію рф повинні бути цілеспрямованими та стійкими в довготривалій перспективі. Про це йдеться в заяві президента Федеральної асоціації німецької промисловості (BDI) Зігфріда Руссвурма.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом