Альтернатива российской нефти у Венгрии есть, она просто торгуется, — Зеркаль

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль.

По словам Зеркаль, введение эмбарго на энергоносители России сможет окончательно добить ее экономику. Санкции, которые были введены против страны-оккупанта, сделали ей достаточно больно, однако это не остановит военную машину агрессора.

«Курс рубля держится, деньги для поддержания штанов военным и бюджетникам поступают — за нефть и газ россиянам платят до сих пор и даже больше, чем в прошлые годы. Счетчик денег, которые Европа платит россиянам с начала войны, уже перевалил за 55 миллиардов евро. Этих денег хватает и на выживание, и на отправку в Украину ракет и солдат», — пишет советник министра энергетики.

В то же время страны ЕС понимают настоящую цену энергоносителей России и планируют избавиться от них не только ради помощи Украине, но и для собственной безопасности. Общественное мнение большинства также поддерживает решение своих правительств по борьбе с россиянами.