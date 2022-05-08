Альтернатива российской нефти у Венгрии есть, она просто торгуется, — Зеркаль

Обновлено: Май 08, 2022.

Альтернатива российской нефти у Венгрии есть, она просто торгуется, — Зеркаль

Венгрия имеет альтернативу российской нефти. Однако, она продолжает торговаться, чтобы набить цену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль.

По словам Зеркаль, введение эмбарго на энергоносители России сможет окончательно добить ее экономику. Санкции, которые были введены против страны-оккупанта, сделали ей достаточно больно, однако это не остановит военную машину агрессора.

«Курс рубля держится, деньги для поддержания штанов военным и бюджетникам поступают — за нефть и газ россиянам платят до сих пор и даже больше, чем в прошлые годы. Счетчик денег, которые Европа платит россиянам с начала войны, уже перевалил за 55 миллиардов евро. Этих денег хватает и на выживание, и на отправку в Украину ракет и солдат», — пишет советник министра энергетики.

В то же время страны ЕС понимают настоящую цену энергоносителей России и планируют избавиться от них не только ради помощи Украине, но и для собственной безопасности. Общественное мнение большинства также поддерживает решение своих правительств по борьбе с россиянами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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