Американские законодатели намерены разорвать нефтяную удавку ОПЕК

Одобренный комитетом Сената законопроект предполагает судебное преследование экспортеров нефти за картельный сговор. Однако в Белом доме обеспокоены его “возможными непредвиденными последствиями”.

Попытки США разорвать удавку нескольких избранных стран на рынке нефти обрела новый стимул, поскольку война в Украине подняла цены до почти 14-летнего максимума.

Комитет Сената США в четверг принял законопроект, который может подвергнуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеров, в первую очередь Россию, судебным искам за сговор с целью повышения цен на нефть, сообщает CNN.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти все заседания Сената и Палаты представителей, а затем быть подписанным президентом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация обеспокоена «потенциальными и непредвиденными последствиями» закона. Она сказала, что Белый дом все еще изучает законопроект.

Двухпартийный законопроект, направленный против нефтедобывающих и экспортирующих картелей или, как его окрестили, «NOPEC», лишит ОПЕК и ее национальные нефтяные компании суверенного иммунитета, который десятилетиями защищал их от судебных исков. Это означает, что нефтяные государства больше не будут защищены от юрисдикции судов США, если они нарушат условия законопроекта. Если, конечно, он обретет силу закона.

Администрация Байдена изо всех сил пыталась контролировать цены на нефть, после того как вторжение России в Украину дестабилизировало энергетические рынки и вызвало инфляцию внутри страны. Однако западные санкции и потенциальный запрет ЕС на российскую нефть рискуют создать разрыв, который может усугубить ситуацию на рынке.

А с промежуточными выборами, которые должны состояться в ноябре, окно для сдерживания инфляции становится для президента все более узким. Так что, какое решение примут в Белом доме после изучения законопроекта, предсказать сложно.

Источник: Зеркало недели. Украина