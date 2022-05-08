Американские законодатели намерены разорвать нефтяную удавку ОПЕК

Обновлено: Май 08, 2022.

Американские законодатели намерены разорвать нефтяную удавку ОПЕК

Одобренный комитетом Сената законопроект предполагает судебное преследование экспортеров нефти за картельный сговор. Однако в Белом доме обеспокоены его “возможными непредвиденными последствиями”. 

Попытки США разорвать удавку нескольких избранных стран на рынке нефти обрела новый стимул, поскольку война в Украине подняла цены до почти 14-летнего максимума.

Комитет Сената США в четверг принял законопроект, который может подвергнуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеров, в первую очередь Россию, судебным искам за сговор с целью повышения цен на нефть, сообщает CNN.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти все заседания Сената и Палаты представителей, а затем быть подписанным президентом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация обеспокоена «потенциальными и непредвиденными последствиями» закона. Она сказала, что Белый дом все еще изучает законопроект.

Двухпартийный законопроект, направленный против нефтедобывающих и экспортирующих картелей или, как его окрестили, «NOPEC», лишит ОПЕК и ее национальные нефтяные компании суверенного иммунитета, который десятилетиями защищал их от судебных исков. Это означает, что нефтяные государства больше не будут защищены от юрисдикции судов США, если они нарушат условия законопроекта. Если, конечно, он обретет силу закона.

Администрация Байдена изо всех сил пыталась контролировать цены на нефть, после того как вторжение России в Украину дестабилизировало энергетические рынки и вызвало инфляцию внутри страны. Однако западные санкции и потенциальный запрет ЕС на российскую нефть рискуют создать разрыв, который может усугубить ситуацию на рынке.

А с промежуточными выборами, которые должны состояться в ноябре, окно для сдерживания инфляции становится для президента все более узким. Так что, какое решение примут в Белом доме после изучения законопроекта, предсказать сложно.

Источник: Зеркало недели. Украина

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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