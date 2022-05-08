Газпром намагається переконати ЄС платити за газ рублями — Bloomberg

«Газпром» намагається переконати європейських партнерів, що вони можуть платити за постачання газу рублями, не порушуючи санкцій.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на лист компанії.

У листі, серед іншого, «Газпром» пише, що положення нового указу президента РФ від 4 травня уточнює схему розрахунків у рублях, запропоновану наприкінці березня. З нового указу випливає, що іноземна валюта буде переводитись у рублі через «Національний кліринговий центр». Як передає Bloomberg, «Газпром» стверджує, що процедура забезпечує «прозорість руху грошових коштів» від іноземних покупців та виключає можливість участі «третьої сторони». Центробанк, що потрапив під санкції, не буде задіяний у розрахунках. Така процедура виключає центральний банк, проти якого було накладено санкції. Однак поки що не зрозуміло, чи буде достатньо таких роз’яснень, щоб переконати ЄС. Блок заявляє, що відкриття рахунку в рублях, чого вимагає Кремль, і взаємодія із центральним банком порушить санкції.

Раніше Росія закликала компанії відкривати два рахунки – один у євро, а другий у рублях – і запевняла, що оплата не буде зарахована, доки не надійдуть рублі. Такий крок може свідчити про те, що РФ, незважаючи на публічний шантаж, намагається не опинитися в ситуації фактичного газового ембарго і утримати газові доходи, що визначають для економіки.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/gazprom-pytaetsya-ubedit-es-platit-za-gaz-rublyami-bloomberg