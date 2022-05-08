Газпром намагається переконати ЄС платити за газ рублями — Bloomberg

Обновлено: Май 08, 2022.

Газпром намагається переконати ЄС платити за газ рублями — Bloomberg

«Газпром» намагається переконати європейських партнерів, що вони можуть платити за постачання газу рублями, не порушуючи санкцій.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на лист компанії.

У листі, серед іншого, «Газпром» пише, що положення нового указу президента РФ від 4 травня уточнює схему розрахунків у рублях, запропоновану наприкінці березня. З нового указу випливає, що іноземна валюта буде переводитись у рублі через «Національний кліринговий центр». Як передає Bloomberg, «Газпром» стверджує, що процедура забезпечує «прозорість руху грошових коштів» від іноземних покупців та виключає можливість участі «третьої сторони». Центробанк, що потрапив під санкції, не буде задіяний у розрахунках. Така процедура виключає центральний банк, проти якого було накладено санкції. Однак поки що не зрозуміло, чи буде достатньо таких роз’яснень, щоб переконати ЄС. Блок заявляє, що відкриття рахунку в рублях, чого вимагає Кремль, і взаємодія із центральним банком порушить санкції.

Раніше Росія закликала компанії відкривати два рахунки – один у євро, а другий у рублях – і запевняла, що оплата не буде зарахована, доки не надійдуть рублі. Такий крок може свідчити про те, що РФ, незважаючи на публічний шантаж, намагається не опинитися в ситуації фактичного газового ембарго і утримати газові доходи, що визначають для економіки.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/gazprom-pytaetsya-ubedit-es-platit-za-gaz-rublyami-bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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