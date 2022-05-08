ОПЕК: Закон NOPEC может создать угрозу для зарубежных активов США, персонала

Американские активы и персонал за рубежом могут оказаться под угрозой, если США примут закон против ОПЕК, известный как NOPEC, написал глава Организации стран-экспортеров нефти странам-участницам картеля.

В письме, оказавшемся в распоряжении Рейтер, Мухаммед Баркиндо призвал страны взаимодействовать с администрацией Соединенных Штатов.

“Важно, чтобы страны-участницы укрепляли дипломатические двусторонние отношения с американскими чиновниками… и разъясняли, какие неудобства может причинить США законопроект NOPEC, если будет принят”.

“Эти неудобства могут включать: ослабление принципа иммунитета на глобальном уровне, риски для интересов США за рубежом, а также защиты персонала и активов”, — говорится в письме.

Юридический комитет Палаты представителей США в среду одобрил проект закона, который в случае его принятия Конгрессом откроет возможность привлекать ОПЕК, страны-участницы группы и их союзников к ответственности за сговор с целью повышения цен на топливо, однако остается неясным, будет ли проект вынесен на рассмотрение палаты в целом.