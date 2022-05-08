Основной производитель топлива Кременчугский НПЗ, вероятно, не заработает до конца года – глава ОВА

Обновлено: Май 08, 2022.

Основной производитель топлива Кременчугский НПЗ, вероятно, не заработает до конца года – глава ОВА

Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу он, вероятно, не сможет заработать до конца года. Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в ходе встречи с редакторами региональных СМИ, пишет «Кременчугская газета».

Ключевые факты

  • «Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает… Людей сокращать там не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие», – отметил Лунин.
  • Он добавил, что для города стоит задача возобновить работу Кременчугской ТЭЦ до холодов. Предварительная сумма возобновления работы – до 800 млн грн.
  • «Акта по ТЭЦ еще нет. Но предыдущая сумма: от 500 млн до 800 млн грн. Мы об этом сообщили в офисе президента и Кабмине. Облсовет может предоставить от 30 млн до 50 млн грн, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор – все вместе мы ТЭЦ должны возродить», – говорит глава ОВА.

Контекст

В начале апреля начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода разрушена. Уничтожение Кременчугского НПЗ, основного производителя топлива в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привело к нехватке топлива на АЗС. Ситуация должна уладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.

Кременчугский НПЗ (ПАО «Укртатнафта») – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В компании 43,05% акций принадлежат государству в лице НАК «Нафтогаз Украины», остальные – Игорю Коломойскому и Александру Ярославскому.

Источник: Forbes

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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