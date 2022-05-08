Основной производитель топлива Кременчугский НПЗ, вероятно, не заработает до конца года – глава ОВА

Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу он, вероятно, не сможет заработать до конца года. Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в ходе встречи с редакторами региональных СМИ, пишет «Кременчугская газета» .

Ключевые факты

«Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает… Людей сокращать там не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие», – отметил Лунин.

Он добавил, что для города стоит задача возобновить работу Кременчугской ТЭЦ до холодов. Предварительная сумма возобновления работы – до 800 млн грн.

«Акта по ТЭЦ еще нет. Но предыдущая сумма: от 500 млн до 800 млн грн. Мы об этом сообщили в офисе президента и Кабмине. Облсовет может предоставить от 30 млн до 50 млн грн, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор – все вместе мы ТЭЦ должны возродить», – говорит глава ОВА.

Контекст

В начале апреля начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода разрушена. Уничтожение Кременчугского НПЗ, основного производителя топлива в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привело к нехватке топлива на АЗС. Ситуация должна уладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.

Кременчугский НПЗ (ПАО «Укртатнафта») – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В компании 43,05% акций принадлежат государству в лице НАК «Нафтогаз Украины», остальные – Игорю Коломойскому и Александру Ярославскому.

Источник: Forbes