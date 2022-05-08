Страны ЕС заставят делиться между собой газом – СМИ

Обновлено: Май 08, 2022.

Страны ЕС заставят делиться между собой газом – СМИ

Еврокомиссия разрабатывает план действий на случай срочной приостановки поставок российского газа. Среди прочего этот план предполагает создание механизмов, через которые страны ЕС будут делиться между собой имеющимся газом.

Как сообщает «Европейская правда», об этом, ссылаясь на свои источники, пишет El Pais.

По данным издания, подобный план может быть принят Еврокомиссией уже 18 мая.

План предусматривает требование к странам ЕС, имеющим альтернативные источники газа, делиться им с теми странами, которые полностью зависят от российского газа.

Также Еврокомиссия планирует ввести нормирование потребления энергии. Оно начнется с промышленного сектора и преследует цель создания системы, согласно которой компании из стран, менее пострадавших от прекращения поставок российского газа, не имели конкурентного преимущества над другими.

Напомним, ранее в Еврокомиссии Европейский Союз должен подготовиться к дальнейшим перебоям в снабжении энергоресурсов из России. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, решение Москвы прекратить поставки газа на прошлой неделе в Польшу и Болгарию было «предупреждением о том, что любая страна-член ЕС может стать следующим».

В свою очередь, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия проявит солидарность со странами Европейского Союза, которые ищут альтернативы российскому газу и нефти, помогая восточным государствам без портов в Северном или Балтийском морях получить сжиженный природный газ (СПГ).

Европейская правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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