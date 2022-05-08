В Україні заарештовано рахунки «дочки» Росатому

В Україні накладено арешт на банківські рахунки дочірньої компанії «Росатом» — «Росатом Східна Європа», кошти з яких передали в управління Агентству з розшуку та управління активами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури Зазначається, що на рахунках знаходилося понад 3 млн грн. Засновником «Росатом Східна Європа», офіс якого знаходиться в Києві, є компанія-резидент РФ з часткою 99,9%. Останній на 100% належить ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». Той, своєю чергою, на 100% належить державній корпорації атомної енергії «Росатом». «Таким чином, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% долі в ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, підконтрольна уряду РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Росатом Східна Європа» на шкоду державній безпеці України», – йдеться у повідомленні прокуратури. В межах слідства банківські рахунки вказаного резидента РФ заарештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі понад 3 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/v-ukraine-arestovany-scheta-dochki-rosatoma