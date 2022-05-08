В Україні заарештовано рахунки «дочки» Росатому

Обновлено: Май 08, 2022.

В Україні накладено арешт на банківські рахунки дочірньої компанії «Росатом» — «Росатом Східна Європа», кошти з яких передали в управління Агентству з розшуку та управління активами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури Зазначається, що на рахунках знаходилося понад 3 млн грн. Засновником «Росатом Східна Європа», офіс якого знаходиться в Києві, є компанія-резидент РФ з часткою 99,9%. Останній на 100% належить ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». Той, своєю чергою, на 100% належить державній корпорації атомної енергії «Росатом». «Таким чином, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% долі в ТОВ «Росатом Східна Європа» є державна структура, підконтрольна уряду РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Росатом Східна Європа» на шкоду державній безпеці України», – йдеться у повідомленні прокуратури. В межах слідства банківські рахунки вказаного резидента РФ заарештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі понад 3 млн грн, передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/v-ukraine-arestovany-scheta-dochki-rosatoma

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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