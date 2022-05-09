9 травня: Ситуація в енергетиці

Головне:
- Уряд працює над тим, що налагодити постачання пального в Україні.
- Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення
- Японія погодилась на нафтове ембарго проти росії
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 33 тисячам споживачів.
- Зокрема, в Одеській області — 13,8 тисячам, Київській – 9,1 тисячам, Донецькій – 8,9 тисячам, Херсонській – 800 споживачам, Миколаївській – 400 споживачам.
- Станом на 9 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 723,3 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 319,9 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 128,2 тисяч.
- «Укренерго» активно відновлює підстанції 220-750 кВ в різних регіонах України. На одній з підстанцій Київщини завершено ремонт відкритого розподільчого пристрою та добігає кінця ремонт реакторного обладнання. Підготовлено для установки на заміну обладнання 750 кВ на ще одній підстанції. На підстанції в Західному регіоні розпочато відновлення пошкоджених технічних будівель.
- На повітряних лініях київського та північного-східного регіонів продовжується заміна зламаних опор. Так, найближчим часом буде замінено 14 опор на лініях 750-330 кВ. Наразі вже демонтовано частину зламаних опор та встановлено кілька фундаментів, подальші роботи тривають.
Газ
- Газопостачання відновлено більше 1,5 тисячам абонентів.
- Без газопостачання залишаються понад 215 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
- Наразі у сховищах України зберігається 9 млрд кубометрів газу.
- Рівень видобутку газу впав через ведення військових дій у східних областях та на півдні, але незначно – на 3,7% за місяцем.
- Внаслідок падіння економіки та зупинки роботи великих хімічних та сталеливарних підприємств споживання газу в промисловості зменшилося.
- Буде достатньо можливості закачувати трубопроводами з Європи.
- Уряд зараз працює з європейськими партнерами, щоб збільшити спроможність отримання газу з Європи та LNG-терміналів із Туреччини.
Пальне
Уряд працює над тим, що налагодити постачання пального в Україні.
- Зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася.
- Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну та Східну Україну у логістичному забезпеченні.
- Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють із європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України.
- Логістика постачання пального змінилася і, як наслідок, ускладнилася та подорожчала.
- Зараз ведуться переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, дефіцит перекриватиметься.
Міжнародний вимір та санкції
- Японія погодилась на нафтове ембарго проти росії
- Сполучені Штати запровадили санкції проти керівництва Газпромбанку, до списку включені вісім топменеджерів Сбербанку, 17 топменеджерів Газпромбанку. Також американцям буде заборонено надавати росіянам бухгалтерські послуги, послуги зі створення трастів і корпорацій, а також послуги управлінського консалтингу, хоча надання юридичних послуг, як і раніше, дозволено.
- Франція зобов’язується поступово відмовитись від російських енергоресурсів, заявив Еммануель Макрон.
- Росію виключили з міжнародного газового союзу. В міжнародний газовий союз входить 160 асоціацій і газових корпорацій. Вони становлять біля 95% Всесвітнього газового ринку.
- Чеська АЕС «Дуковани» може відмовитись від ядерного палива з Росії. Поточний постачальник станції – російський ТВЕЛ – є компанією- донькою Росатому.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом