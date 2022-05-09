9 травня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Май 09, 2022.

9 травня: Ситуація в енергетиці

Головне:

  • Уряд працює над тим, що налагодити постачання пального в Україні.
  • Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення
  • Японія погодилась на нафтове ембарго проти росії

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 33 тисячам споживачів.
  • Зокрема, в Одеській області — 13,8 тисячам, Київській – 9,1 тисячам, Донецькій – 8,9 тисячам, Херсонській – 800 споживачам, Миколаївській – 400 споживачам.
  • Станом на 9 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 723,3 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 319,9 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 128,2 тисяч.
  • «Укренерго» активно відновлює підстанції 220-750 кВ в різних регіонах України. На одній з підстанцій Київщини завершено ремонт відкритого розподільчого пристрою та добігає кінця ремонт реакторного обладнання. Підготовлено для установки на заміну обладнання 750 кВ на ще одній підстанції. На підстанції в Західному регіоні розпочато відновлення пошкоджених технічних будівель.
  • На повітряних лініях київського та північного-східного регіонів продовжується заміна зламаних опор. Так, найближчим часом буде замінено 14 опор на лініях 750-330 кВ. Наразі вже демонтовано частину зламаних опор та встановлено кілька фундаментів, подальші роботи тривають.

Газ

  • Газопостачання відновлено більше 1,5 тисячам абонентів.
  • Без газопостачання залишаються понад 215 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
  • Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення, — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
  • Наразі у сховищах України зберігається 9 млрд кубометрів газу.
  • Рівень видобутку газу впав через ведення військових дій у східних областях та на півдні, але незначно – на 3,7% за місяцем.
  • Внаслідок падіння економіки та зупинки роботи великих хімічних та сталеливарних підприємств споживання газу в промисловості зменшилося.
  • Буде достатньо можливості закачувати трубопроводами з Європи.
  • Уряд зараз працює з європейськими партнерами, щоб збільшити спроможність отримання газу з Європи та LNG-терміналів із Туреччини.

Пальне

Уряд працює над тим, що налагодити постачання пального в Україні.

  • Зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася.
  • Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну та Східну Україну у логістичному забезпеченні.
  • Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють із європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України.
  • Логістика постачання пального змінилася і, як наслідок, ускладнилася та подорожчала.
  • Зараз ведуться переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, дефіцит перекриватиметься.

Міжнародний вимір та санкції

  • Японія погодилась на нафтове ембарго проти росії
  • Сполучені Штати запровадили санкції проти керівництва Газпромбанку, до списку включені вісім топменеджерів Сбербанку, 17 топменеджерів Газпромбанку. Також американцям буде заборонено надавати росіянам бухгалтерські послуги, послуги зі створення трастів і корпорацій, а також послуги управлінського консалтингу, хоча надання юридичних послуг, як і раніше, дозволено.
  • Франція зобов’язується поступово відмовитись від російських енергоресурсів, заявив Еммануель Макрон.
  • Росію виключили з міжнародного газового союзу. В міжнародний газовий союз входить 160 асоціацій і газових корпорацій. Вони становлять біля 95% Всесвітнього газового ринку.
  • Чеська АЕС «Дуковани» може відмовитись від ядерного палива з Росії. Поточний постачальник станції – російський ТВЕЛ – є компанією- донькою Росатому.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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