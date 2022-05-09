ЕС хочет ослабить «нефтяную» часть шестого пакета санкций против РФ — СМИ

Обновлено: Май 09, 2022.

ЕС хочет ослабить «нефтяную» часть шестого пакета санкций против РФ — СМИ

Европейский Союз намерен ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти и исключить из него запрет для европейских судов транспортировать российскую нефть и топливо третьим странам.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и приближенных к процессу собеседников.

Исключение пункта из санкционного пакета продвигала среди других стран Греция, которая входит в число крупнейших судовладельцев в мире – якобы из-за отсутствия согласия между странами Группы семи, рассказывают собеседники агентства.

Запрет европейским судам транспортировать российскую нефть в любое место в мире должен еще больше ухудшить экспорт РФ, что обеспечивает жизненно необходимый агресору источник валюты.

При этом блок оставляет запрет на страхование таких поставок, который все равно станет значительным препятствием для экспорта российской нефти. Судоходные компании защищают свои суда от рисков через так называемые клубы защиты и возмещения. Эти клубы совместно покупают перестрахование у 80 страховых компаний, в том числе более 20 крупнейших мировых провайдеров – то есть, они не могут игнорировать законы ЕС.

В первоначальном варианте ЕС планировал запретить транспортировку нефти и топлива, происходящих из России или экспортировавшихся из России в третьи страны, в том числе путем перемещения с судна на судно.

Согласно нынешним предложениям, запрет на страхование судов не будет касаться продукции, не происходящей из России, даже если она проходит через РФ транзитом. Норма вступит в силу через три месяца после ее официального утверждения.

На практике, пишет Bloomberg, это должно ограничить продажу нефти из России – основные игроки отрасли, скорее всего, будут держаться в стороне от нефти из РФ. В то же время существует риск того, что торговля перейдет в серую зону благодаря активизации мелких игроков.

Источник: Экономическая правда

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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