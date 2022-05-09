У Європі подорожчало пальне на АЗС

Обновлено: Май 09, 2022.

За два місяці війни росії проти України дизельне пальне в деяких країнах Європи подорожчало приблизно на чверть, значно зросли ціни і на бензин.

Про це повідомляє DW.
Найбільш різке зростання цін на дизель серед усіх країн ЄС зафіксовано у Німеччині. Ціна на дизельне пальне збільшилася на 47 центів за літр. У Швеції та Латвії — на 38 центів, з 1,66 євро до 2,04 євро за літр.

У Франції літр дизельного пального подорожчав на 17 центів, в Італії — на 5 центів. При цьому також значно зросли ціни на бензин. Ціна за літр бензину Super 95 з 21 лютого до 25 квітня в Німеччині зросла на 23 центи за один літр, в Австрії — на 24 центи. Хоча в Угорщині вона знизилася на 6 центів, а в Італії — на 8 центів.

Зазначається, що політики в Німеччині вже звинувачують нафтові концерни у «піднятті цін» та «безсоромному використанні поточної ситуації, щоб набити кишені своїх акціонерів». Зокрема, співголова фракції Лівої партії у бундестазі Дітмар Барч закликав федеральний уряд вжити контрзаходів.

Джерело: businessua.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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