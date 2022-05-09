У Європі подорожчало пальне на АЗС

За два місяці війни росії проти України дизельне пальне в деяких країнах Європи подорожчало приблизно на чверть, значно зросли ціни і на бензин.

Про це повідомляє DW.

Найбільш різке зростання цін на дизель серед усіх країн ЄС зафіксовано у Німеччині. Ціна на дизельне пальне збільшилася на 47 центів за літр. У Швеції та Латвії — на 38 центів, з 1,66 євро до 2,04 євро за літр.

У Франції літр дизельного пального подорожчав на 17 центів, в Італії — на 5 центів. При цьому також значно зросли ціни на бензин. Ціна за літр бензину Super 95 з 21 лютого до 25 квітня в Німеччині зросла на 23 центи за один літр, в Австрії — на 24 центи. Хоча в Угорщині вона знизилася на 6 центів, а в Італії — на 8 центів.

Зазначається, що політики в Німеччині вже звинувачують нафтові концерни у «піднятті цін» та «безсоромному використанні поточної ситуації, щоб набити кишені своїх акціонерів». Зокрема, співголова фракції Лівої партії у бундестазі Дітмар Барч закликав федеральний уряд вжити контрзаходів.

Джерело: businessua.com