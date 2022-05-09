УЕБ з 1 червня переходить на торгівлю природним газом без ПДВ

Реагуючи на запити учасників ринку Українська енергетична біржа внесла зміни у функціонал торгових систем за напрямком «Природний газ», метою яких є виведення ціни та вартості товару без ПДВ. Відтепер ціна біржового оптового ринку, що представлений довгостроковим, середньостроковим та короткостроковим ринком природного газу УЕБ, буде корелювати з цінами європейських ринків і у більшій мірі відповідати напрацьованим міжнародним практикам, згідно з якими на оптовому енергетичному ринку торгівля відбувається без врахування податків.

Відповідно, учасникам торгів з 1 червня 2022 року потрібно при введенні обсягу та ціни заявок (у тому числі заявок у формі позиції) вказувати ціну заявки у тис. куб. м. без ПДВ.

Публікація інформації про торги природним газом, в тому числі (але не виключно) Аукціонних бюлетенів, Бюлетенів середньозважених цін, котирувальних цін та інших показників торгівлі на сайті УЕБ буде відбуватись за виключенням ПДВ з 1 червня 2022 року. Результати торгів природним газом до вказаної дати залишаться без змін.

У разі виникнення запитань або пропозицій, просимо звертатись за електронною адресою info@ueex.com.ua.

«Технічний перехід на торгівлю без ПДВ забезпечить кращу порівнюваність ринків, але основна робота по зміні податкового законодавства чекатиме нас попереду, якщо ми прагнемо інтегрувати наші ринки з європейськими, адже там торгівля на оптових енергетичних ринках відбувається без ПДВ. Ми здійснили доналаштування торгових систем для того, щоб забезпечити зручний процес торгівлі для учасників ринку. З інформаційною метою залишено публікацію цін заявок з ПДВ також у ПП «Енергетична торгова платформа». Крім того, сам екран користувача ПП «Енергетична торгова платформа» теж було вдосконалено з метою додання сервісів підвищення зручності торгівлі», — зауважив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

УЕБ звертається з проханням підготуватись до вказаних змін завчасно.