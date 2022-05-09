Рубрика | Украина

УЕБ з 1 червня переходить на торгівлю природним газом без ПДВ

Обновлено: Май 09, 2022.

УЕБ з 1 червня переходить на торгівлю природним газом без ПДВ

Реагуючи на запити учасників ринку Українська енергетична біржа внесла зміни у функціонал торгових систем за напрямком «Природний газ», метою яких є виведення ціни та вартості товару без ПДВ. Відтепер ціна біржового оптового ринку, що представлений довгостроковим, середньостроковим та короткостроковим ринком природного газу УЕБ, буде корелювати з цінами європейських ринків і у більшій мірі відповідати напрацьованим міжнародним практикам, згідно з якими на оптовому енергетичному ринку торгівля відбувається без врахування податків.

Відповідно, учасникам торгів з 1 червня 2022 року потрібно при введенні обсягу та ціни заявок (у тому числі заявок у формі позиції) вказувати ціну заявки у тис. куб. м. без ПДВ.

Публікація інформації про торги природним газом, в тому числі (але не виключно) Аукціонних бюлетенів, Бюлетенів середньозважених цін, котирувальних цін та інших показників торгівлі на сайті УЕБ буде відбуватись за виключенням ПДВ з 1 червня 2022 року. Результати торгів природним газом до вказаної дати залишаться без змін.

У разі виникнення запитань або пропозицій, просимо звертатись за електронною адресою info@ueex.com.ua.

«Технічний перехід на торгівлю без ПДВ забезпечить кращу порівнюваність ринків, але основна робота по зміні податкового законодавства чекатиме нас попереду, якщо ми прагнемо інтегрувати наші ринки з європейськими, адже там торгівля на оптових енергетичних ринках відбувається без ПДВ. Ми здійснили доналаштування торгових систем для того, щоб забезпечити зручний процес торгівлі для учасників ринку. З інформаційною метою залишено публікацію цін заявок з ПДВ також у ПП «Енергетична торгова платформа». Крім того, сам екран користувача ПП «Енергетична торгова платформа» теж було вдосконалено з метою додання сервісів підвищення зручності торгівлі», — зауважив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

УЕБ звертається з проханням підготуватись до вказаних змін завчасно.

Автор:

(Всего статей: 875)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: