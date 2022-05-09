Уряд працює над тим, що надолужити постачання пального в Україні.

Обновлено: Май 09, 2022.

Уряд працює над тим, що надолужити постачання пального в Україні. Проте, можуть бути форс-мажори, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами прем’єра, зараз влада завозить в Україну бензин і дизельне паливо, а стратегія щодо цього у неї також є. «Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну та Східну Україну у логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють із європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України», — заявив він. Шмигаль сказав, що логістика постачання пального змінилася і, як наслідок, ускладнилася та подорожчала. Це може призвести до подорожчання споживачів. «Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит перекриватиметься», — зазначив прем’єр.

За його словами, зараз влада працює над вирішенням проблеми з дефіцитом пального. Ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість палива в Україну. «Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Може бути, треба усвідомлювати це, спокійно до цього ставитись, не панікувати», — наголосив він.

Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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