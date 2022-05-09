Уряд працює над тим, що надолужити постачання пального в Україні. Проте, можуть бути форс-мажори, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами прем’єра, зараз влада завозить в Україну бензин і дизельне паливо, а стратегія щодо цього у неї також є. «Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну та Східну Україну у логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють із європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України», — заявив він. Шмигаль сказав, що логістика постачання пального змінилася і, як наслідок, ускладнилася та подорожчала. Це може призвести до подорожчання споживачів. «Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит перекриватиметься», — зазначив прем’єр.

За його словами, зараз влада працює над вирішенням проблеми з дефіцитом пального. Ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість палива в Україну. «Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Може бути, треба усвідомлювати це, спокійно до цього ставитись, не панікувати», — наголосив він.

Джерело: kosatka.media