Германия готовится к внезапной остановке поставок российского газа – разрабатывает план действий, который она реализует в таком случае.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Такой план может содержать контроль над критически важными компаниями.

«Подготовка, которую возглавляет Министерство экономики, свидетельствуют о повышенной тревоге по поставкам газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критическим для производства стали, пластмасс и автомобилей.

В прошлом году российский газ составил 55% импорта Германии», – пишет агентство.

Германия ранее заявила, что хочет отказаться от российских поставок, но ожидает, что к середине 2024 года будет в значительной степени зависеть от Москвы.

По данным источников издания, в Германии опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа и хотят иметь план действий, если это произойдет.

Правительство поддержит предоставление дополнительных займов и гарантий для поддержки энергетических компаний, помогая им справиться с стремительными ценами, и может взять под свое крыло критические компании, такие как нефтеперерабатывающие заводы, заявили три чиновника.

На просьбу прокомментировать эти меры министерство экономики Германии указало на заявления своего главы, вице-канцлера Роберта Хабека о том, что страна в последние недели приложила «интенсивные усилия» для сокращения использования российской энергии.

«В прошлом месяце Берлин одобрил законодательное изменение, которое позволит ему взять под контроль энергетические компании как крайнюю меру.

Сейчас обсуждается, как он мог бы применить эту меру на практике, например, взять под контроль нефтеперерабатывающий завод PCK, которым управляет российская «Роснефть» в Шведте возле Польши», — пишет Reuters со ссылкой на 2 собеседников.

«Роснефть» отказалась комментировать какие-либо возможные действия Германии.

Один из источников заявил, что национализация энергетических компаний рассматривается как вариант, но его следует тщательно взвесить и оправдать на основании обеспечения поставок энергоносителей, а не для наказания России.

Германия также может приобрести доли в других компаниях, отметили собеседники.

В 2018 году Германия сделала подобный шаг, когда государственный банк развития KfW купил 20% оператора энергетической сети 50Hertz, чтобы отбить предложение китайской государственной сети.

Окончательный правительственный пакет чрезвычайных действий еще не разработан, пишет агентство.

Один из собеседников резюмировал, что вопрос о приобретении миноритарных пакетов акций компаний и решение по НПЗ в Шведте еще обсуждаются, но окончательное решение не принято.

Экономическая правда