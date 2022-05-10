Макрон планує поговорити з Орбаном відносно ембарго на російську нафту

Президент Франції Еммануель Макрон планує поговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який є найгучнішим критиком запланованого ембарго на російську нафту.

Про це в ефірі телеканалу LCI сказав французький міністр у європейських справах Клеман Бон, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство Reuters.

Бон очікує, що члени Європейського Союзу можуть дійти згоди цього тижня щодо пропозиції Єврокомісії про заборону всього імпорту нафти з Росії.

«Думаю, ми могли б укласти угоду на цьому тижні», — сказав Бон, додавши, що президент Франції Еммануель Макрон повинен поговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном пізніше цього дня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, що вона досягла прогресу в переговорах з Віктором Орбаном щодо питання ембарго.

Вона особисто приїздила до Будапешта з метою домовитися з Угорщиною про підтримку нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

9 травня глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет.

Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі.

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