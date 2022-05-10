Оператор ГТС України повідомляє про припинення транспортування газу

Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію (КС) «Новопсков», що знаходяться на окупованій території. КС «Новопсков» є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з рф до Європи.

У результаті воєнної агресії російської федерації проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС «Новопсков» та іншими активами, розташованими на цих територіях. Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.

Вказані дії згідно чинного транзитного контракту є обставинами непереборної сили (форс-мажор), що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС «Сохранівка», а також прикордонній компресорній станції «Новопсков», які наразі не контролюються ОГТСУ.

З урахуванням вищезазначеного ОГТСУ інформує, що з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання «Сохранівка» здійснюватися не буде. Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання «Сохранівка» на фізичну точку з’єднання «Суджа», яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Компанія неодноразово повідомляла ПАТ «Газпром» про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.