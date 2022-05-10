Оператор ГТС України повідомляє про припинення транспортування газу

Обновлено: Май 10, 2022.

Оператор ГТС України повідомляє про припинення транспортування газу

Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію (КС) «Новопсков», що знаходяться на окупованій території. КС «Новопсков» є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з рф до Європи.

У результаті воєнної агресії російської федерації проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС «Новопсков» та іншими активами, розташованими на цих територіях. Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.

Вказані дії згідно чинного транзитного контракту є обставинами непереборної сили (форс-мажор), що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС «Сохранівка», а також прикордонній компресорній станції «Новопсков», які наразі не контролюються ОГТСУ.

З урахуванням вищезазначеного ОГТСУ інформує, що з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання «Сохранівка» здійснюватися не буде. Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання «Сохранівка» на фізичну точку з’єднання «Суджа», яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Компанія неодноразово повідомляла ПАТ «Газпром» про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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