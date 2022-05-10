Посевная в Украине по площади отстает от прошлогодней на 20–30%, качество посевов значительно хуже – министр Сольский

Обновлено: Май 10, 2022.

Посевная в Украине по площади отстает от прошлогодней на 20–30%, качество посевов значительно хуже – министр Сольский

Украина по суммарной площади посевов в этом сезоне отстает от прошлогодних на 20–30%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на брифинге. По его словам, качество посевов значительно хуже, пишет Интерфакс-Украина.

Ключевые факты

  • Помимо военного вторжения РФ, на ход посевной негативно влияет ряд факторов, прежде всего логистических, отметил Сольский.
  • По словам министра, фермеры и агропредприятия экономят на посевном материале, гербицидах.
  • Возникают трудности с хранением агропродукции и горючего. Совокупность этих факторов приводит и к снижению объемов производимой продукции, и к ухудшению ее качества, считает министр.
  • Украина на 5 мая засеяла основными с/х культурами 7,1 млн га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га. За неделю 28 апреля – 5 мая засеяно 2,71 млн га.
  • Площадь посевов подсолнечника составляет 2,4 млн га (+1,03 млн га в неделю), кукурузы – 1,98 млн га (сев начат на этой неделе), ярового ячменя – 853 800 га (сев завершен), яровой пшеницы – 186 100 га (+10 300 га), овса – 153 500 га (+9 500 га), гороха – 116 300 га (+3 300 га).

Контекст

Украина в этом сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% прошлогоднего показателя в 16,9 млн га, заявлял премьер Денис Шмыгаль.

Урожай зерновых в Украине в 2022 году, вероятно, будет на 20% ниже, чем в прошлом году, прогнозирует разведка Великобритании. Причина – сокращение посевных площадей из-за российского вторжения.

Снабжение пшеницей из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира. Например, это 28% потребностей Индонезии, 21% – Бангладеш, а Египет импортирует почти 80% своей пшеницы из РФ и Украины, написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в блоге на Forbes.

Последствия войны носят глобальный и системный характер, в частности из-за того, что 36 стран рассчитывают на поставки из Украины и РФ пшеницы, говорится в докладе «Глобальное влияние войны в Украине на продовольственную, энергетическую и финансовую системы», представленном генсеком ООН Антониу Гутерришем. По его словам, «нынешний шторм» грозит разрушить экономику многих стран.

В ООН предупреждали, что если РФ не разблокирует порты Украины, это спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу, следствием которой станут голод, массовая миграция и политическая нестабильность в мире.

Источник: Forbes

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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