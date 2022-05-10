Посевная в Украине по площади отстает от прошлогодней на 20–30%, качество посевов значительно хуже – министр Сольский

Украина по суммарной площади посевов в этом сезоне отстает от прошлогодних на 20–30%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на брифинге. По его словам, качество посевов значительно хуже, пишет Интерфакс-Украина .

Ключевые факты

Помимо военного вторжения РФ, на ход посевной негативно влияет ряд факторов, прежде всего логистических, отметил Сольский.

По словам министра, фермеры и агропредприятия экономят на посевном материале, гербицидах.

Возникают трудности с хранением агропродукции и горючего. Совокупность этих факторов приводит и к снижению объемов производимой продукции, и к ухудшению ее качества, считает министр.

Украина на 5 мая засеяла основными с/х культурами 7,1 млн га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га. За неделю 28 апреля – 5 мая засеяно 2,71 млн га.

Площадь посевов подсолнечника составляет 2,4 млн га (+1,03 млн га в неделю), кукурузы – 1,98 млн га (сев начат на этой неделе), ярового ячменя – 853 800 га (сев завершен), яровой пшеницы – 186 100 га (+10 300 га), овса – 153 500 га (+9 500 га), гороха – 116 300 га (+3 300 га).

Контекст

Украина в этом сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% прошлогоднего показателя в 16,9 млн га, заявлял премьер Денис Шмыгаль.

Урожай зерновых в Украине в 2022 году, вероятно, будет на 20% ниже, чем в прошлом году, прогнозирует разведка Великобритании. Причина – сокращение посевных площадей из-за российского вторжения.

Снабжение пшеницей из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира. Например, это 28% потребностей Индонезии, 21% – Бангладеш, а Египет импортирует почти 80% своей пшеницы из РФ и Украины, написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в блоге на Forbes.

Последствия войны носят глобальный и системный характер, в частности из-за того, что 36 стран рассчитывают на поставки из Украины и РФ пшеницы, говорится в докладе «Глобальное влияние войны в Украине на продовольственную, энергетическую и финансовую системы», представленном генсеком ООН Антониу Гутерришем. По его словам, «нынешний шторм» грозит разрушить экономику многих стран.

В ООН предупреждали, что если РФ не разблокирует порты Украины, это спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу, следствием которой станут голод, массовая миграция и политическая нестабильность в мире.

Источник: Forbes