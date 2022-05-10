Саудовская Аравия предупреждает об исчерпании мировых резервов

Обновлено: Май 10, 2022.

Саудовская Аравия предупреждает об исчерпании мировых резервов

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил об исчерпании резервов в мире для переработки углеводородов и производства электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в кулуарах конференции по энергетике в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Миру необходимо обратить внимание на существующую реальность, которая заключается в исчерпании резервных мощностей по производству энергоресурсов на всех уровнях», — сказал он, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Он также выразил обеспокоенность по поводу существующей сегодня энергетической системы, заявив, что мир должен работать коллективно и ответственно.

Саудовский министр отметил, что разрыв между ценами на нефть и ценами на авиационное, дизельное топливо и бензин в некоторых случаях составляет около 60% из-за отсутствия перерабатывающих мощностей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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