США могут испортить отношения с МЭА из-за несогласованного высвобождения нефти из резервов – Reuters

Обновлено: Май 10, 2022.

США могут испортить отношения с МЭА из-за несогласованного высвобождения нефти из резервов – Reuters

США сообщили о рекордном высвобождении запасов нефти в марте без консультации с партнерами Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Reuters со ссылкой на источники. Односторонние действия Вашингтона по решению глобальных проблем с поставками или ценами рискуют подорвать отношения США с МЭА, отмечают источники.

Ключевые факты

  • США вторично за полгода решили высвободить большой запас нефти без согласования, отмечает издание. По решению США остальные члены МЭА вынуждены проводить собственные высвобождения запасов.
  • Члены МЭА обеспокоены тем, что президент США Джо Байден использует стратегические резервы для сдерживания инфляции в стране по политическим причинам вместо использования их для защиты стран-потребителей от глобальных перебоев с поставками, говорят собеседники Reuters. За это решение Байдена также раскритиковали оппоненты.
  • Высокие цены на бензин в США – основное слабое место для демократической партии Байдена перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре, отмечает издание.

Контекст

В ноябре прошлого года Вашингтон сообщил, что высвободит 50 млн баррелей, чтобы сдержать рост цен из-за внезапного возобновления спроса в пандемию.

США объявили о планах высвободить из резервов рекордные 180 млн баррелей (1 млн в сутки) 31 марта – за день до того, как члены МЭА должны были встретиться, чтобы обсудить скоординированный выпуск запасов, отмечает Reuters.

Байден также призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это также позволит снизить зависимость от российских энергоносителей, заявил он. Кроме того, президент США предложил рассмотреть меры по стимулированию компаний к более активной добыче нефти.

В то же время ОПЕК+ решили придерживаться плана постепенного увеличения добычи. Экспортеры не согласились его расширить, чтобы смягчить кризис, вызванный войной в Украине.

Источник: Forbes

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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