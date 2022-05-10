США шукають спосіб відмовитися від російського урану

США не повинні більше витрачати гроші на закупівлю у Росії урану, заявила американський міністр енергетики Дженніфер Гренхолм. Вона розповіла, що у відомстві працюють над стратегією з урану, щоб забезпечити його стабільне постачання.

Пані Гренхолм виступила на слуханнях у комітеті з енергетики та природних ресурсів Сенату США. Її спитали, чи планує президент Джо Байден заборонити імпорт російського урану. “Я дозволю президентові самому зробити цю заяву, але я можу сказати, що це та тема, за якою, мені здається, ми багато в чому сходимося. Ми не повинні відправляти гроші в Росію ні заради американської енергетики, ні з якоїсь іншої причини”, — вважає міністр.

Дженніфер Гренхолм повідомила, що Міненерго США розробляє стратегію щодо постачання урану. Вона уточнила, що США хочуть забезпечити свої ядерні реактори паливом із низькозбагаченим ураном. Йдеться про уран HALEU зі збагаченням від 5% до 20%. «Якщо ми прямо зараз відмовимося (від російського урану), ми хочемо переконатися, що ми маємо можливість триматися на плаву», — додала пані Гренхолм.

За даними Bloomberg, понад 35% світового збагачення урану припадає на частку «Росатома» та його дочірніх компаній. У березні сенатори США представили законопроект, який передбачає заборону імпорту урану з Росії. Американські енергетичні компанії ядерної галузі, включаючи Duke Energy Corp. і Exelon Corp., просили не вводити санкції проти постачання російського урану, оскільки у США його видобуток заморожено.

Джерело: elektrovesti.net