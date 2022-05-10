Україна отримала доступ до європейських LNG-терміналів

Обновлено: Май 10, 2022.

Україна отримала доступ до європейських LNG-терміналів

Україна вже отримала доступ до європейських LNG-терміналів, зокрема, через новий інтерконектор GIPL, відкритий на початку травня, і вже може замовляти потужності.

Влітку ці можливості значно розширяться після добудови інтерконектора Польща-Словаччина. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні корпоративних комунікацій Оператора ГТС України. З початку 2022 року Оператор збільшив гарантовані потужності для імпорту газу в Україну вдвічі — до понад 54 млн. куб. м на добу, а українські замовники отримали нові можливості для придбання газу в Європі, зокрема з LNG-терміналів.

Наразі українські компанії можуть замовити потужності європейських LNG та отримати газ через Польщу (термінали Свиноуйсце у Польщі та Клайпеда у Литві) та Угорщину (термінал на о. Крк, Хорватія). Гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі до України становлять 4 млн. куб. м природного газу на добу, а з Угорщини – 8 млн куб. м. Ці потужності не залежать від наявності транзиту. Українські замовники можуть законтрактувати обсяги газу та отримати його через литовський LNG-термінал, а потім транспортувати через новий інтерконектор GIPL та польську ГТС до кордонів України. «З огляду на потужність, яка з’явиться після добудови інтерконектора Польща-Словаччина влітку цього року, можливості для імпорту LNG із балтійських портів для України розширяться і зі словацького напрямку: гарантована потужність на 42 млн куб. м на добу для імпорту зі Словаччини отримає ще одне джерело газу – 13 млн куб. м через інтерконектор Польща-Словаччина», — додали до ОГТСУ.

Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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