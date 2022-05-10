Україна отримала доступ до європейських LNG-терміналів

Україна вже отримала доступ до європейських LNG-терміналів, зокрема, через новий інтерконектор GIPL, відкритий на початку травня, і вже може замовляти потужності.

Влітку ці можливості значно розширяться після добудови інтерконектора Польща-Словаччина. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні корпоративних комунікацій Оператора ГТС України. З початку 2022 року Оператор збільшив гарантовані потужності для імпорту газу в Україну вдвічі — до понад 54 млн. куб. м на добу, а українські замовники отримали нові можливості для придбання газу в Європі, зокрема з LNG-терміналів.

Наразі українські компанії можуть замовити потужності європейських LNG та отримати газ через Польщу (термінали Свиноуйсце у Польщі та Клайпеда у Литві) та Угорщину (термінал на о. Крк, Хорватія). Гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі до України становлять 4 млн. куб. м природного газу на добу, а з Угорщини – 8 млн куб. м. Ці потужності не залежать від наявності транзиту. Українські замовники можуть законтрактувати обсяги газу та отримати його через литовський LNG-термінал, а потім транспортувати через новий інтерконектор GIPL та польську ГТС до кордонів України. «З огляду на потужність, яка з’явиться після добудови інтерконектора Польща-Словаччина влітку цього року, можливості для імпорту LNG із балтійських портів для України розширяться і зі словацького напрямку: гарантована потужність на 42 млн куб. м на добу для імпорту зі Словаччини отримає ще одне джерело газу – 13 млн куб. м через інтерконектор Польща-Словаччина», — додали до ОГТСУ.

Джерело: kosatka.media